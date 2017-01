Moreno pide a Junta "eficiencia en su gestión y saber gastar el dinero público" antes de reclamar la condonación del FLA

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno andaluz, presidido por la socialista Susana Díaz, "eficacia en su gestión y saber gastar el dinero público" antes de reclamar la condonación de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Seis comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han trasladado al Ministerio de Hacienda su propuesta de que el nuevo modelo de financiación autonómica, contemple la condonación de las partidas del FLA recibidas, instrumento financiero que creó el Gobierno en el verano de 2012 cuando los gobiernos autonómicos tenían cerrados los mercados y por el que ha desembolsado en torno a 100.000 millones de euros.

A preguntas de los periodistas tras reunirse en Sevilla con la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (Asian), Moreno ha dicho que su formación está "a favor" de todo lo que suponga más recursos para Andalucía. "Todo lo que suponga un mecanismo para que Andalucía pueda tener más recursos nos parece bien, y siempre vamos a estar al lado del Gobierno de Andalucía, pero éste tiene que conseguir eficiencia y saber gastar el dinero público", ha señalado.

No obstante, el líder 'popular' ha advertido de que "no se puede devolver 624 millones de formación para el empleo al Estado y después pedirle dinero; no se puede dejar sin ejecutar 800 millones en políticas industriales y decir después que no hay política industrial, y sobre todo, no se puede mantener una maquinaria política como la que mantiene la Junta con políticos del PSOE, con numerosos asesores y cargos de confianza, y después no tener dinero para mantener un centro de salud".

Por todo ello, Moreno ha exigido al Ejecutivo andaluz que "actúe evaluando sus políticas públicas, algo fundamental, y también con criterios de eficiencia en la gestión, cosa que hasta ahora desgraciadamente no ha hecho", ha concluido el presidente del PP-A.