Moscovici defiende que se puede ser de izquierdas y respetar el déficit

Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha asegurado en referencia a un próximo encuentro con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se puede ser de izquierdas y hacer propuestas ambiciosas respetuosas con el límite de déficit.

"Se puede ser perfectamente de izquierdas y europeo, hacer propuestas ambiciosas respetando el déficit", indicó el comisario europeo durante una entrevista concedida a RNE al ser cuestionado sobre un próximo encuentro con el líder socialista español. "Eso es lo que le diré a Pedro Sánchez", añadió.

Sobre la necesidad de respetar las reglas de déficit, Moscovici ha asegurado que la Comisión Europea "no ha sido indulgente con España", que logró cumplir la meta de déficit para 2016 después de que esta fuera relajada.

En cuanto al comienzo de las negociaciones con Reino Unido sobre su salida de la UE, el comisario francés ha señalado que la Unión hará valer sus derechos y reclamará al país británico lo que debe a la contribución, aunque sin precisar el importe de la factura del 'Brexit'.

HABÍA QUE INTERVENIR POPULAR.

Por otro lado, Moscovici ha destacado la rapidez de la intervención de Banco Popular, que permitió que la entidad siguiera funcionando, subrayando que el banco español "estaba a punto de quebrar".

No obstante, el comisario no ha entrado a valorar las condiciones en que se produjo la resolución del banco y la retirada de depósitos sufrida por la entidad, señalando que fue el BCE el encargado de la supervisión y el que determinó que la entidad no era viable.

Por otra parte, Moscovici ha expresado la preocupación de la Comisión Europea respecto a la situación de los tres expertos imputados en Grecia, incluyendo un español, cuya situación podría bloquear el desembolso de ayudas pactado.

"Los funcionarios no deberían estar en esa situación y hace falta una solución antes del desembolso y vamos a encontrarla", afirmó.