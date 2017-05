PGC-Las Cortes debaten mañana las enmiendas de PSOE, Podemos e IU que piden devolver las cuentas por consolidar recortes

Etiquetas

Las Cortes debatirán mañana, lunes 22 de mayo, en una sesión plenaria que arrancará a las 10.00 horas las enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017 y de Medidas Tributarias y Administración de la Comunidad registradas por los grupos parlamentarios Socialista y Podemos y por el procurador de IU-Equo, José Sarrión, que han coincidido al advertir de que las cuentas elaboradas por la Junta no corrigen los principales problemas de los castellanoleoneses además de consolidar los recortes.

Estos son los principales argumentos de las enmiendas a la totalidad de las tres formaciones que centrarán el debate parlamentario de mañana, aunque la tramitación de los presupuestos seguirá adelante tras el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos que ya ha garantizado, al menos, su abstención para que vea la luz el presupuesto de 2017 --Castilla y León mantiene prorrogadas las cuentas de 2016--.

En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista basa sus enmiendas a la totalidad a ambos proyectos de ley en el convencimiento de que "llegan muy tarde" y no van a solucionar los problemas que tiene Castilla y León, como el menor crecimiento económico respecto a la media nacional.

Los socialistas auguran además que las cuentas de 2017 van a generar "más problemas" ya que, según advierten, no va a haber tiempo material para ejecutar muchas de las inversiones que se comprometen y creen que será "dinero baldío" que no se va a gastar, en lo que han considerado "un lastre" para las verdaderas necesidades de la Comunidad.

Para el presidente del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, con la aprobación de los presupuesto de 2017 se mantendrá "el gran drama" de la Comunidad, con especial atención a la "gran sangría poblacional" por esa falta de pulso económico y de creación de empleo de calidad y estable.

A esto ha añadido que las cuentas de este año consolidan los recortes en los elementos básicos del Estado del Bienestar con un "hachazo monumental" en la educación por la "fijación" de la Junta y del PP por incrementar la financiación de la escuela concertada mientras devalúa la pública.

Del mismo modo, Podemos basa su enmienda de devolución del proyecto de Presupuestos en que llega "tarde y mal" y en que es "un mero artificio" para "tratar de disimular unos recortes que ni tan siquiera llegan a ocultar" a lo que se suma que la Junta continúa la senda de rebajas fiscales "a los de arriba" con menos servicios públicos "para los de abajo".

RECLAMAN UNA PROFUNDA REFORMA FISCAL

En el caso de la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Medidas Tributarias Podemos motiva su rechazo en que insiste en los "errores" de años anteriores cuando, a juicio de la formación morada, Castilla y León necesita una "profunda reforma fiscal" que haga del principio de progresividad fiscal recogido en la Constitución la "seña de identidad" de un modelo que obtenga mayores ingresos de los que más tienen para financiar los servicios públicos.

Según ha explicado el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, los proyectos presentados por la Junta no cumplen la premisa de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ni aborda los principales problemas de la Comunidad, como la sangría poblacional, la caída de la población activa o la pérdida de autónomos.

Además, ha augurado que las cuentas presentadas para 2017 darán continuidad a los "embustes, mentiras y engaños" de años anteriores en los que se dejó de ejecutar, de media, un 12 por ciento de lo presupuestado que suman 12.000 millones de euros desde el año 2008, un hecho "muy grave" que ha derivado en una mayor precariedad o en la brecha salarial en Castilla y León.

Entre las "mentiras" de este proyecto de presupuestos Podemos ha situado los 116 millones de euros que faltan para cumplir el objetivo de destinar 326 millones de euros este año en I+D+i a lo que ha añadido el "auténtico escándalo" que supone, a su juicio, destinar 71 millones de euros a la enseñanza concertada de los 74 millones a mayores de la Consejería de Educación, en lo que ha considerado una muestra más de que el PP quiere perjudicar a la pública en beneficio de la privada.

En el caso de IU, el procurador José Sarrión rechazará también ambos proyectos de ley por considerar que no corrigen los recortes acumulados en los últimos años y que "tiran la toalla" ante problemas como la despoblación o el paro.

Para Sarrión, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para este año "condenan" a Castilla y León a ser una comunidad de segunda a pesar de fotografías como los planes de reindustrialización que, según ha augurado, no van a cambiar la comunidad.

"Pedimos la devolución una vez más, los motivos, los de siempre porque, al fin y al cabo, no cambian de manera fundamental", ha resumido Sarrión, quien ha recordado a este respecto que IU-Equo no comparte el modelo de fiscalidad de la Junta y del PP ya que no tiene "nada que ver" con la progresividad y de corresponsabilidad que defiende la coalición de izquierdas, a favor de que pague más el que más tiene.

En este sentido, ha aprovechado la ocasión para reclamar una vez más la necesidad de realizar una "reforma fiscal completa" en Castilla y León para no ver lo mismo durante décadas en esta Comunidad. Para Sarrión, ese "auténtico" cambio en la fiscalidad es "la única vía" para afrontar los retos de los servicios públicos.

Por su parte, su compañero de Grupo, el leonesista Luis Mariano Santos, optará por presentar enmiendas parciales.

CRÍTICAS AL "SATÉLITE" DEL PP

Estos grupos en la oposición han aprovechado también para cargar contra el Grupo Ciudadanos, el "satélite" del PP, en palabras de Pablo Fernández, por su "connivencia" con el grupo mayoritario que sustenta a la Junta por ese acuerdo rubricado con antelación para aprobar el presupuesto de este año.

También Izquierdo ha cuestionado ese apoyo de Ciudadanos a cambio de una "propina más" a "un puñado de ricos" que se ahorrará 8 millones de euros en el Impuesto de Sucesiones mientras que "también a ciegas" la formación naranja blindará modificaciones en 32 leyes como las que tienen que ver con las normas tributarias o con el empleo público para ahondar más en la "dedocracia" frente al mérito y la capacidad.

"Es una ley que va a cortar las posibilidades de carrera profesional de los funcionarios y que va a primar más los puestos de libre designación para favorecer la presencia de aquellos que no tengan otro mérito que la amistad con los miembros del PP", ha sentenciado al respecto Javier Izquierdo.

Desde las filas 'populares' han ironizado respecto a que el discurso de la oposición sobre los presupuestos no varía de año en año, a pesar de que sí lo hagan las cuentas presentadas por la Junta, y han cuestionado que digan siempre que no sin presentar alternativas.

"Dicen no antes de que la Junta presente los presupuestos, el día que los presenta y después de detallados por cada uno de los consejeros", ha asegurado el procurador Salvador Cruz para quien votar en contra de las cuentas de 2017 supone hacerlo en contra de "la mejora de la calidad de vida, de las inversiones prioritarias en servicios sociales básicos, de la mejora de la retribución a los empleados públicos o de la oferta pública de empleo".

Por último, Salvador Cruz ha criticado que la oposición "diga siempre que no", pero "no presente ninguna alternativa", algo que considera "perjudicial" para los intereses de Castilla y León.