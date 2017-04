PP de Alcalá de Guadaíra dice que vigilará el cumplimiento del presupuesto municipal y la ejecucón de proyectos

Etiquetas

Los 'populares' facilitaron su aprobación con su abstención "en un ejercicio de responsabilidad para evitar un cuarto año de cuentas prorrogadas"

El PP de Alcalá de Guadaíra ha manifestado que "la ciudad tiene por fin presupuesto gracias a que han llevado a cabo un ejercires de responsabilidad al permitir, con su abstención, que los presupuestos municipales de 2017 salieran adelante".

En este sentido explican que, "aunque las cuentas municipales que se han aprobado finalmente no son las que a los 'populares' nos hubieran gustado, hemos primado el bien de la ciudad ya que la situación del PSOE amenazaba con otro año más de presupuestos prorrogados".

Según el PP, en la negociación de los presupuestos, ha conseguido también que "se hayan introducido partidas para planes y proyectos que son claves para la ciudad y que permanecen paralizados desde hace muchos años por la inoperancia de los gobiernos socialistas". "Se trata de cuestiones fundamentales, sobre todo para el desarrollo económico de la ciudad, un elemento clave sobre el que debe pivotar toda la acción de Gobierno en una localidad gravemente afectada por problemas como el paro o la deslocalización de empresas", dicen.

"La aprobación definitiva de los presupuestos supone un paso decisivo", aseguran, pero "lo realmente importante y lo que tiene capacidad para mejorar la vida de los alcalareños es el cumplimiento de lo aprobado".

Por ello, los 'populares' explican que "no puede ocurrir como es habitual en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que se aprueban documentos, se elaboran planes y se plantean proyectos que nunca llegan a ejecutarse".

"El PP estará especialmente atento a que las iniciativas que aparecen en los presupuestos se ejecuten, ya que no hay ningún motivo para no llevarlas a cabo, puesto que están consignadas las cantidades necesarias". "Está el dinero, ahora sólo hace falta trabajo para llevarlas a la práctica", continúan. "No puede ser que el Gobierno local ni siquiera sea capaz de gastar el dinero del que dispone para mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus vecinos".

INICIATIVAS DEL PP

Entre esas iniciativas figuran inversiones en los polígonos para volver a hacerlos atractivos y que lleguen nuevos inversores. También aparece la elaboración de un Plan Director para el centro de Alcalá, "un espacio que necesita, de forma urgente, un conjunto de actuaciones planificadas o ordenadas en el tiempo para mejorar tanto su imagen como los muchos problemas que sufren vecinos y comerciantes".

En este sentido, "también se debe llevar a cabo la recuperación del antiguo mercado como aparcamiento y espacio para la convivencia de los ciudadanos".

En materia de turismo el PP introdujo en los presupuestos la realización de inversiones en materia de turismo con las que hacer crecer un sector que tiene gran potencial en la ciudad y la recuperación de edificios como la Casa Ibarra, Villa Esperanza, el antiguo cuartel de la Guardia Civil o el edificio del Pósito. Y también la creación de un circuito de motocross que supondría un revulsivo económico para la ciudad por su capacidad para atraer visitantes.

El PP de Alcalá de Guadaíra dice que vigilará especialmente "el cumplimiento de las acciones encaminadas a la mejora de los colegios de la ciudad", con especial atención al Manuel Alonso y la eliminación de las aulas tipo Sevilla que tantos problemas han traído a los alumnos de este colegio durante años.

Asimismo, aparecen propuestas 'populares' encaminadas a reducir los gastos municipales, en particular en el alumbrado público y en los edificios municipales mediante acciones de mejora de la eficiencia energética.

"Se trata de iniciativas que aparecen en el programa electoral del PP y que tienen capacidad inmediata para generar empleo y para reducir gastos, por lo que esperamos que se pongan en marcha a la mayor brevedad posible", aseguran.

Ya en clave nacional, los 'populares' desde Alcalá de Guadaíra han invitado a los socialistas del equipo de la nueva alcaldesa, a que insten a sus compañeros de partido "para que tomen nota sobre lo que se espera de un partido responsable y que no pone en jaque a la sociedad, torpedeando presupuestos, por el simple hecho de los juegos políticos internos".