PP C-LM acusa a Page de "impulsar" a Llorente en sus declaraciones y dice que hay "un pacto oculto" entre los dos

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lorenzo Robisco, ha denunciado el pacto "oculto" y el "juego de trileros" entre el diputado de Podemos, David Llorente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del que señala que "no cabe la menor duda de que está impulsando a Llorente en muchas de sus declaraciones".

Así se ha pronunciado este martes en rueda de prensa en la que ha afirmado además que "la fórmula" para aprobar los presupuestos "no es complicada", al tiempo que ha invitado a García-Page a irse si "no quiere, no puede y no sabe" sacar adelante las cuentas.

A preguntas de los medios, ha señalado que los castellano-manchegos "quieren saber a dónde van", pero "no es el PP el que debe actuar, es García-Page el que tiene que decir qué es lo que va a hacer". "Es el padre de la familia --de Castilla-La Mancha-- el que tiene el poder de decidir. El PP actuará cuando le toque", ha afirmado.

Según Robisco, tras fechas destacadas para el PSOE y Podemos --primarias del PSOE o asamblea de Podemos-- "saldrá a la luz este pacto". Éstas citas "sí le preocupan a Page, pero no le pregunten qué día va a traer presupuestos a Castilla-La Mancha porque eso no lo sabe". "Después de 12 días sigue sin saber qué hacer, solo esconde la cabeza debajo del ala", ha puesto de manifiesto el portavoz 'popular'.

Sobre la situación interna de Podemos, Lorenzo Robisco ha manifestado que "sus problemas internos están perjudicando a dos millones de castellano-manchegos, pero cada uno tienen que solucionar sus problemas internos en su casa", ha dicho.

Preguntado sobre una posible moción de censura, ha afirmado que el PP lo que se ha planteado hasta ahora es "escuchar" al presidente regional, "y lo único que le pedimos es saber qué va a hacer y qué va a intentar", en relación a los presupuestos de la región. En este sentido, se ha preguntado si el socialista "tiene la confianza de su grupo para seguir al frente de Castilla-La Mancha".

PP "NO VA A CONSENTIR ESTAR SIN PRESUPUESTOS"

El PP "no va a consentir estar sin presupuestos, sin cumplir promesas a los funcionarios y sin alcanzar el objetivo de déficit en los próximos 30 años", ha señalado el portavoz.

"Va a prorrogar unos presupuestos malos, los de 2016, y se muestra incapaz de gestionar los intereses de los ciudadanos de la región. Por lo tanto lo mejor que puede hacer es irse. Que se vaya y no preocupe más", ha sentenciado.