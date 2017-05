PP vasco cree que PNV debe apoyar los PGE y espera que todos los grupos en el Congreso respalden la nueva Ley del Cupo

Etiquetas

Se felicita por que su partido haya resuelto "el problema de inestabilidad financiera" en Euskadi que persiste desde hace diez años

El portavoz económico del grupo parlamentario del PP vasco y presidente de los populares vizcaínos, Anton Damborenea, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos central y vasco sobre el Cupo y cree "razonable" que el PNV apoye los Presupuestos Generales del Estado. Además, espera que todos los grupos en el Congreso respalden la nueva Ley Quinquenal del Cupo, en especial los socialistas, que forman parte del Ejecutivo autonómico.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Damborenea se ha referido al acuerdo que resuelve las discrepancias de las Administraciones central y vasca en torno al cálculo del Cupo entre los años 2007-2016 , de forma que el Ejecutivo español devolverá al vasco 1.400 millones de euros.

El representante del PP vasco ha afirmado que hoy es "un buen día" porque este pacto "soluciona un problema creado hace ya diez años, cuando José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en España y Juan José Ibarretxe era lehendakari. "Los problemas que han creado otros, al final, el PP consigue resolverlos una vez más", ha apuntado.

A su juicio, el del Cupo es "un buen acuerdo" para Euskadi y para España, y espera que se materialice en la Comisión Mixta, "donde procede aprobar las liquidaciones de los Cupos anteriores y donde se tiene que plantear una nueva Ley Quinquenal del Cupo para los ejercicios siguientes".

"Nos felicitamos por resolver un problema que estaba creando una inestabilidad financiera dentro de la Comunidad Autónoma y, a partir de ahí, yo creo que las relaciones deben mejorar entre las administraciones, además de resolver otros problemas en la Comisión Mixta del Cupo se celebrará este mes y, si no, el mes que viene", ha apuntado.

También ha mostrado su deseo de que se ratifique la nueva Ley del Cupo en el Congreso de los Diputados "en su momento" con el respaldo de todos los grupos. "Esperamos la responsabilidad de partidos que están en el Gobierno hoy en el País Vasco, como el Partido Socialista, que le parezca una fórmula buena y suficiente para resolver los problemas que se crearon con la última Ley del Cupo que se aprobó y que, desde el año 2007, no ha hecho más que dar problemas", ha indicado.

En este sentido, considera que la nueva Ley resolverá "financieramente las cosas", de forma que "quede claro cómo se hacen los repartos y los descuentos de los gastos de las finanzas que se reciben y los impuestos que se recaudan".

PGE

Asimismo, confía en que el PNV apoye los Presupuestos Generales del Estado, "no por este acuerdo que se lleva trabajando desde hace muchos meses" y ayer a la noche se cerró definitivamente la propuesta, sino porque se han resuelto "problemas viejos y enquistados", y las relaciones ahora son "más o menos normalizadas".

Antón Damborenea ha señalado que también se ha hablado de otras cuestiones en la negociación de las cuentas estatales. Por todo ello, considera "razonable" el respaldo de los jeltzales. Además, ha insistido en que también el PSOE debería facilitar la aprobación de los PGE, aunque fuera con su abstención, "por responsabilidad".

El representante del PP ha recordado que, en estos momentos, las cuentas están prorrogadas y "las más perjudicadas son las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Socialista porque sólo puede recibir una mayor financiación si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado".

UN "LÍO" DEL PNV Y PSOE

Preguntado por si cree que el PNV va a intentar monopolizar el acuerdo sobre el Cupo, Antón Damborenea ha recordado que "este lío" lo crearon jeltzales y socialistas, "y al final, es el PP el que lo resuelve".

"Yo supongo que aquí cada partido político intenta ponerse todas las medallas y patrominializarlo todo. Pero nosotros estamos muy contentos de que, por fin, se cierre este problema que, además, nos perjudica especialmente en el resto de España porque da pie a hablar de privilegios donde no los hay", ha destacado.

Damborenea ha considerado que se ha cerrado ahora el acuerdo porque quizá antes "nadie cedía nada y, al final, todos han cedido un poco". Además, ha recordado que ahora los Gobiernos central y vasco están en minoría.

"Es evidente que, si hay un acuerdo, todas las partes tienen que ceder algo. Y, en este caso, las dos partes han cedido y se ha llegado a un acuerdo. Aquí lo importante es, no las liquidaciones de los ejercicios anteriores, sino que a futuro la nueva Ley del Cupo no dé los problemas que ha dado la vieja. Que haya una que sea clara, meridiana y que no dé lugar a diferentes interpretaciones que dé lugar a problemas a la hora de evaluar cuál es el Cupo a pagar", ha añadido.

El dirigente popular ha afirmado que el PP vasco "ha empujado lo que ha podido para que se llegue a este acuerdo". "Y durante todos estos años el PP ha estado en la Diputación de Álava, que ha defendido lo mismo que planteaban las otras dos Diputaciones, que era una interpretación correcta de la Ley del Cupo que no perjudicara especialmente a las Diputaciones forales, a los ayuntamientos y al propio Gobierno vasco", ha apuntado.