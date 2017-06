PP critica la nueva edición del Plan de Empleo de la Junta: "Page hace un plan de empleo y lo pagan todos menos él"

Etiquetas

El diputado del PP de Castilla-La Mancha Francisco Núñez ha criticado la nueva edición del Plan de Empleo impulsado por el Gobierno regional, ya que en su opinión, es una estrategia diseñada desde el Gobierno regional en la que apenas aportan financiación.

Según ha dicho, el Plan de Empleo para Almansa --localidad en la que ostenta la Alcaldía-- va a tener una inversión de 1,4 millones de euros, de los cuales, 700.000 euros los pone el Ayuntamiento, "y apenas 100.000 la Junta".

"No puede ser que se haga un plan de empleo que se lo pague todo el mundo menos él. No podemos ser los ayuntamientos los que estamos pagando las políticas de empleo de García-Page. Y no se puede utilizar dinero público para enviar cartas criticando a la Diputación de Cuenca", ha criticado.

Así, ha afeado al Gobierno regional que con fondos públicos se haya pagado la emisión de cartas a parados en las que "se hace oposición" desde el Ejecutivo. "Los alcaldes están cansados, no pueden más. No firman convenios sociales y pagamos la mitad del plan de empleo. A Page, le sostienen los ayuntamientos", ha subrayado.

CRÍTICAS SANITARIAS

Núñez ha querido abordar otro de los asuntos "que más preocupan a los castellano-manchegos, sino el que más, y que peor se está gestionando por parte del Gobierno", como es el "fracaso" en la sanidad.

Según ha recordado, siguen sin "aparecer en las listas de espera" un total de "15.000 pacientes que están esperando cirugía menor", a lo que ha sumado que las listas de espera que se publican desde los servicios sanitarios de la región "son falsas".

"Hoy están esperando a ser atendidos cerca de 200.000 personas, y esto provoca que ciudadanos con dificultades económicas tengan que irse a la sanidad privada", ha criticado Núñez.

En su opinión, existe un "buzón opaco" de listas de espera para que "no computen" en la cifra total de pacientes pendientes de recibir atención médica.

Ha abundado en las críticas sobre la gestión sanitaria volviendo a incidir en que el Sescam no está cubriendo bajas de profesionales sanitarios, ya que "sólo se repone el 10% de las bajas". En la misma línea ha alertado de que se van a cerrar "mil camas" en los hospitales de la región.

Por todo ello, ha pedido al presidente regional que, si "no es capaz" de revertir la situación, "que se vaya" de su cargo.

SOBRE RUIZ MOLINA

También ha tenido palabras para la situación del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien a su juicio "no puede seguir siendo consejero por incompatible y por incompetente".

"Incompetente por no sacar adelante los presupuestos, e incompatible porque pasó de la empresa pública a la empresa privada con la que contrataba en sólo siete meses", ha indicado.

Tras calificar esta situación como "insostenible", ha apuntado que el PP está "estudiando acciones legales" para que se depuren las posibles responsabilidades al respecto.

"EL PEOR DISCURSO DE PAGE"

Por último, ha tenido palabras para el discurso pronunciado por el presidente autonómico en el Día de la Región, "el peor en toda la historia", ya que "no hizo balance porque no tiene nada de lo que hacer balance y no hizo propuestas porque no tiene nada que proponer".

"Se ha cansado hasta de inventar cosas, porque está agotado después de meternos en la mayor crisis social de la región, y todo lo que tuvo que decir sobre esta crisis fue un chiste al inicio del discurso", ha afirmado.

Además, el "ambiguo" discurso que en su opinión pronunció el presidente regional, "no habló de amianto, ni de legionela, ni de problemas reales, ni de Guadalajara ni de Albacete". "No fue autocrítico y no pidió disculpas. Podría haber pedido perdón por no ejecutar los presupuestos".