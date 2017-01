El PP votará "radicalmente en contra" del Presupuesto de 2017 avanzado por el Gobierno autonómico

Etiquetas

El PP Aragón votará "radicalmente en contra" de los Presupuestos de la Comunidad para 2017, cuyo borrador ha avanzado el Gobierno regional. El diputado portavoz de Hacienda del grupo Popular de las Cortes autonómicas, Antonio Suárez, ha insistido en que "no hay ni una posibilidad, ni un uno por ciento" de que este partido se pronuncie en sentido distinto.

En rueda de prensa, ha precisado que si el Gobierno de Javier Lambán "echara abajo todo, no te puedes negar a una situación de este tipo, por lo menos a hablar", pero ha dudado de que el presidente rectifique, afirmando que juega a "acogotar a Podemos y ganar espacio de cara a que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Suárez ha dejado claro que "el único responsable" de que todavía no haya un proyecto de ley de Presupuestos para 2017 es Javier Lambán y su "brazo armado" es el titular de Hacienda, Fernando Gimeno, a quienes ha exigido "que no miren para otros lados".

Asimismo, ha expresado que Lambán y Gimeno "nos están echando culpas a todo el mundo, a la derecha por ser derecha y a la izquierda más radical entre comillas porque no son buenos" y no negocian el Presupuesto.

El texto presentado por el Gobierno "no tiene ningún soporte" y se limita a dar a conocer "lo bueno que es el Gobierno", ha continuado el diputado del PP, quien ha pedido al consejero de Hacienda que lleve a las Cortes un informe económico-financiero de la Dirección General de Presupuestos "que avale algo" de lo anunciado, para sostener que Gimeno intenta "ganar tiempo" presentando "unos papeles donde se hace propaganda".

DEUDA

Antonio Suárez ha alertado de que el Ejecutivo de Lambán "está recurriendo de nuevo" a la deuda pública, cuando en la anterior legislatura se redujo este parámetro, al consignar en el avance presupuestario unos ingresos no financieros de 268 millones de euros.

Asimismo, ha considerado que no está justificado el incremento de los ingresos financieros en 179 millones, ya que supone 137 millones de financiación autonómica y 42 en recursos propios, señalando que no se ejecutarán al cien por cien los impuestos propios y cedidos, de forma que los 42 millones "no van a ser ingresos reales" y los 137 millones llegarán una vez se aprueben los PGE, lo que todavía no ha ocurrido, criticando así que se hayan dado por seguros.

"¿A qué juegan el presidente Lambán y Gimeno?", se ha preguntado Suárez, en alusión a "las llamadas al podemita para negociar rápidamente", cuando los ingresos de los PGE no están confirmados.

Igualmente, ha hecho notar que el Gobierno de Aragón tiene que presentar su proyecto de ley teniendo en cuenta que los PGE están prorrogados, a fecha de hoy, rechazando otras "historietas".

GASTOS

El diputado del PP ha lamentado, respecto a los gastos, que en el avance del Presupuesto "no hay una apuesta, ni mucho menos" por la reactivación económica y el empleo ya que si bien recoge un aumento de 14 millones de las partidas para el INAEM los recursos previstos para los autónomos, el comercio y la industria están por debajo de los aprobados en 2015.

También ha mencionado la partida de cinco millones para la ciudad de Zaragoza, indicando que el Gobierno autonómico de Luisa Fernanda Rudi ya daba un fijo por esta cantidad, más un porcentaje en función de las liquidaciones positivas de años anteriores, a lo que se sumaba otro millón de la Diputación de Zaragoza.

Por otra parte, ha apuntado que aunque se contempla el pago del 25 por ciento de la paga extra de 2012 a los funcionarios, se les adeuda el 50 por ciento.

Asimismo, Suárez ha defendido unos servicios públicos rentables socialmente y ha restado valor al incremento del presupuesto de sanidad cuando los funcionarios rurales se tienen que pagar sus facturas y los servicios de Urgencias se han saturado en varias ocasiones.

Ha observado que en materia de servicios públicos "se pueden dar cifras muy aparentes que luego no son reales", como el aumento de la partida para el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) "quitándoselos a la Dependencia". También ha hecho notar que los servicios públicos comarcales están dotados con 6,5 millones de euros menos que en 2015.

Las inversiones, recogidas en los Capítulos VI y VII, se presupuestan en 123 millones menos que en 2015, ha dicho Suárez, quien ha aseverado que "el nivel inversor va a quedar bajísimo".