PRC y PSOE dicen que más de 75% de medidas de pacto presupuestario con Cs están "cumplidas" o en cumplimiento

Cs avisa de que no se dará "por satisfecho" hasta que se materialicen de definitivamente y volverá a evaluar en julio el cumplimiento del acuerdo

PRC y PSOE, grupos que sustentan al Gobierno regional en el Parlamento de Cantabria, han asegurado que "más del 75 por ciento" de las cerca de 80 medidas exigidas por Ciudadanos en su pacto para facilitar la aprobación de los Presupuestos de este año están "cumplidas" o "en fase de cumplimiento", algo valorado "positivamente" por Ciudadanos que, sin embargo, avisa de que no se dará "por satisfecho" hasta que efectivamente queden "hechos".

Representantes de estos tres grupos parlamentarios y el consejero de Educación, Cultura y Deporte y del Gobierno de Cantabria y secretario de Coordinación y Política Institucional, Ramón Ruiz, han celebrado este miércoles durante una hora y media en la sede del Legislativo la primera reunión para analizar la ejecución del Presupuesto regional de 2017 y el grado del cumplimiento de las 80 medidas pactadas por PRC, PSOE y Ciudadanos para la aprobación de las cuentas de este año.

El portavoz de la formación naranja en el Parlamento regional, Rubén Gómez, ha explicado que tras la reunión su grupo analizará la documentación sobre el grado de cumplimiento de las medidas del pacto.

Y aunque ha señalado que desde Cs se valora "positivamente" que, como les han asegurado desde PSOE y PRC, los puntos acordados se están llevando a cabo, sí ha advertido de que definitivamente deben cumplirse.

"Como decía Camilo José Cela no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo y tampoco es lo mismo que los puntos estén hechos que se estén haciendo. Valoramos positivamente que estos puntos se estén llevando adelante pero, evidentemente hasta que no estén cumplidos o estén hechos no nos daremso por satisfechos", ha afirmado Gómez.

A pesar de ello, el portavoz de Cs ha apuntado que "solo" han pasado dos meses desde la aprobación de los Presupuestos y han añadido que la "nota se pondrá a final del año".

En la reunión, Cs ha pedido que las medidas incluidas en el pacto relativas al alquiler social o a la concesión de determinadas ayudas tengan "una prioridad a la hora de ser ejecutadas".

La siguiente reunión entre PRC, PSOE y Ciudadanos para volver a evaluar el grado de ejecución del Presupuesto de 2017 y del cumplimiento del pacto suscrito que permitió aprobarlo se ha programado para julio.

VALORACIÓN "MUY POSITIVA" DEL PRC

Por su parte, el portavoz del PRC en el Parlamento, Pedro Hernando, ha realizado una "valoración muy positiva" del encuentro y también del ritmo que se está llevando para la ejecución de las medidas pactadas con Cs.

"Yo creo que más del 75 en marcha en dos meses no está nada mal", ha aseverado el regionalista, que ha concretado el estado en que se encuentran algunas de las medidas incluidas en el pacto.

Entre las ya materializadas, Hernando ha citado, por ejemplo, la petición de Cs de cubrir la plaza de Psiconcólogo en Valdecilla, y entre las que están en fase de cumplimiento pues se encuentran en tramitación adminitrativa, ha hecho, por ejemplo, referencia al dragado en roca de la entrada del puerto de San Vicente de la Barquera, lo cual, según el portavoz regionalista, está "en licitación".

También considera que están "en marcha", los compromisos relativos a las ayudas a emprendedores y la creación de un programa de mecenazgo privado para nuevos proyectos con especial incidencia en el modelo STARTUP.

Así, el portavoz regionalista que se van a firmar dos convenios en esta línea, uno de los cuales permitirá que el dificio circular del Instituto de Hidráulica en el PCTCAN se convierta en una incubadora de empresas, en la que --ha dicho Hernando--.

También ha señalado que en las órdenes de ayudas industriales se ha incluido, como reclamaba Cs, la prirización de la Comarca del Besaya.

El PRC también espera que en la próxima reunión con Cs se le pueda presentar ya como un "objetivo cumplido" lo que tiene que ver con la exigencia de la formación naranja de la priorización del sistema de pago de las ayudas de alquiler social o el pago de ayudas de diversa índole.

Hernando ha reconocido que hay otras que aún no están cumplidas, como la petición de Cs relativa a la rehabilitación y mejora del rompeolas de Castro Urdiales y su refuerzo, dado que el proyecto aún no está hecho.

EL PSOE, "SATISFECHO"

Por su parte, la homóloga del PSOE, Silvia Abascal, se ha mostrado "satisfecha" por el trabajo que se ha realizado desde el Gobierno para "acelerar" las medidas acordadas con el partido 'naranja' y cumplir con el pacto que permitió aprobar los Presupuestos, con la abstención de Cs.

Respecto a las medidas aún no materializadas completamente, la socialista cree que Cs es "consciente" de que "solo han pasado dos meses" y de que "la Administración lleva su propio ritmo".

EL PACTO

El pacto entre PSOE, PRC y Ciudadanos que permitió aprobar los Presupuestos autonómicos de 2017 fue suscrito el pasado 26 de diciembre y supuso la eliminación de la reforma fiscal que preveía hacer el bipartito de regionalistas y socialistas.

Así, en él, se acordó "no incrementar los impuestos" manteniendo en los Presupuestos del 2017 "el mismo marco tributario" que el ejercicio 2016 en relación, por ejemplo, al IRPF, el impuesto de patrimonio, sucesiones, transmisiones y actos jurídicos no documentados, no creando "nuevos impuestos". También, a través de este pacto, se congelaban las tasas, aplicando solo la actualización del 1% del IPC.

Para Gómez, estas medidas constituyen, según ha opinado hoy, "lo más importante" del acuerdo que se alcanzó puesto que tenía como consecuencia que los cántabros no estén pagando este año más impuestos.

En el ámbito educativo, el pacto PRC-PSOE-Cs incluía el compromiso de que el Gobierno garantizara la gratuidad de los libros de Primaria a partir del próximo curso, 2017-2018, algo que, según Gómez ha apuntado tras la reunión, se podrá comprobar si se cumple o no en septiembre. En el acuerdo, se pedía, además, avanzar en que, para el siguiente año, la medida se extienda a los estudiantes de ESO.

En otro orden de cosas, en el acuerdo rubricado por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC); la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, se incluía la ampliación de la tarifa plana para autónomos de 6 a 18 meses; la realización de un estudio para tratar de reducir en un 25% las empresas y fundaciones públicas, o el control de éstas con la inclusión de representantes de los grupos parlamentarios en los Consejos de Administración sin remuneración alguna.

Además, se exigía un plan industrial para 2030; el apoyo a Sidenor para la continuidad de la planta de Reinosa, aumentar la dotación para la reindustrialización de la Comarca del Besaya y también, entre otras medidas, ayudas a los emprendedores, al sector ganadero y medidas para el desarrollo rural; o diversas medidas sociales.

Además, se incluía peticiones en materia de obras públicas, sanidad, vivienda o justicia.