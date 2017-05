PRESUPUESTOS. MONTORO DICE A NUEVA CANARIAS QUE APROBAR LOS PGE ES CUESTIÓN DE “VOLUNTADES Y NEGOCIACIONES”

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró hoy que aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 es una “cuestión de entendimiento, voluntades y negociaciones”. En el Pleno del Congreso de los Diputados, durante el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos, el ministro respondía así al representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, cuyo voto es necesario para aprobar las cuentas públicas.El responsable de Hacienda señaló que la responsabilidad de aprobar los PGE no es sólo responsabilidad del Gobierno, para agregar que lo es también del “conjunto de los miembros de esta Cámara, sin cuyo concurso no salen adelante”.“Es un asunto de aritmética, o sumamos o no sumamos”, apuntó Montoro, quien agregó que esto “no es un mercado de votos” y que el hecho de negociar “está siendo bueno para todos”. De esta manera, defendió que aprobar las cuentas de 2017 es “una cuestión de entendimiento, voluntades y negociaciones”, aseguró el titular de Hacienda, quien quiso dejar claro que Canarias es un territorio “muy importante dentro de España” que “ha sufrido mucho la crisis”.“Tenemos que llegar a acuerdos que no signifiquen discriminar a nadie, sino reconocer que España es una composición articulada de territorios con peculiaridades diferentes, como reconoce la Constitución de 1978”, subrayó.