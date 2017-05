PRESUPUESTOS. EL CONGRESO DEBATE DESDE HOY LAS SIETE ENMIENDAS DE TOTALIDAD A LOS PGE

Etiquetas

El Pleno del Congreso de los Diputados debate hoy y mañana las siete enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.Las formaciones que han manifestado vía enmienda de totalidad su rechazo a las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo son PSOE, Podemos, ERC, PDECat, Bildu, Compromís y Nueva Canarias (estas cuatro últimas formaciones integradas dentro del Grupo Mixto). Los grupos parlamentarios tenían hasta las 14.00 horas del pasado viernes para registrar enmiendas de totalidad y los hubo que apuraron el tiempo, como el caso de Unidos Podemos, y también alguno que amagó hasta última hora pero finalmente no registró enmienda, como el PNV.El PSOE argumenta su rechazo en que las cuentas “consolidan la desigualdad” porque, pese a que hay crecimiento económico, éste no llega a la mayoría de los ciudadanos por la política fiscal y presupuestaria del Gobierno. Desde Unidos Podemos, en el texto registrado apuestan por un “drástico cambio de prioridades en la política económica” para centrarla en creación de empleo de calidad, reducción del déficit social y la transformación del modelo de crecimiento.DEBATE El debate comenzará hoy a las 12.00 horas con la presentación del proyecto por parte del Gobierno. El encargado de hacerlo será el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, y durante la jornada de mañana intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios, primero los que defiendan enmiendas de totalidad y luego los que fijen posiciones. El jueves, una vez concluido el debate, se someterán a votación las enmiendas que se hayan presentado. En caso de que sea aprobada alguna de ellas, el proyecto será devuelto al Gobierno, pero si se rechazan, el proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria, con la presentación de enmiendas al articulado y el debate en la Comisión de Presupuestos. Para que continúe dicho trámite el Gobierno debe asegurarse la derrota de las enmiendas a la totalidad, lo que le ha obligado a negociar con los grupos parlamentarios, especialmente con el PNV, una vez cerrado el acuerdo con Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición Canaria. Con estas formaciones suman 170 diputados, por lo que los cinco del PNV son decisivos para alcanzar el empate, ya que la Cámara la integran 350 parlamentarios. Si en las votaciones se producen tres empates seguidos, las enmiendas de totalidad no son aprobadas. CONTENIDO El Ejecutivo ha diseñado los PGE de 2017 sobre la base de un límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, de 118.337 millones de euros, la misma cuantía que en las cuentas públicas de 2016.Además, los Presupuestos de 2017 tienen en cuenta el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea para 2017 y que es del 3,1% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas y, en concreto, del 1,1% para el Estado y del 1,4% para la Seguridad Social.En los PGE se incluye un aumento del 1% del sueldo de los empleados públicos en 2017 y se recoge el incremento del 0,25% en las pensiones, una subida que ya está en vigor desde comienzo del año.El proyecto aprobado por el Gobierno recoge un aumento de la financiación de las comunidades autónomas en 5.387 millones de euros. Además, los recursos para Justicia aumentan un 7,6%, en Educación (becas y programas de refuerzo escolar) se incrementan un 1,7%, en políticas activas de empleo el alza es del 5,5% y en I+D+i suben un 4,1%. A ello se une que se destinarán 100 millones más que en 2016 a las políticas de dependencia y se dotan 342 millones para protección a la familia y lucha contra la pobreza infantil. En el capítulo de ingresos, el Gobierno prevé que la recaudación por impuestos crezca un 7,9% en 2017, hasta los 200.963 millones de euros. De ellos, 78.027 millones corresponden al IRPF (+7,7%), otros 24.399 millones son por Sociedades (+12,6%), un total de 67.463 millones son por el IVA (+7,3%) y 20.770 (+4,6%) de Impuestos Especiales.