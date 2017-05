PRESUPUESTOS. EL PSOE ANUNCIA MÁS DE 1.800 ENMIENDAS PARCIALES QUE MOVILIZARÍAN 9.000 MILLONES DE EUROS

Etiquetas

El portavoz económico del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, anunció este viernes que su partido va a presentar más de 1.800 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, de forma que, según su propuesta, se movilizarían en torno a 9.000 millones de euros.Así lo expresó en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde explicó que estos 9.000 millones de euros que está planteando su grupo tienen su origen en una reforma fiscal “en profundidad” y que el PP y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, “han dicho que no a esa reforma fiscal y ese es el problema más importante”.“El Grupo Parlamentario Socialista entiende que estos PGE no son evidentemente los del PSOE, pero sí entendemos que se pueden movilizar en torno a 9.000 millones de euros en más de 1.800 enmiendas”, expuso Saura, para quien es necesario hacer una política fiscal y presupuestaria que contribuya a aumentar la igualdad y avanzar en la cohesión social.Criticó que el Gobierno de Mariano Rajoy identifique el gasto social como “un exceso y una borrachera”, mientras que el PSOE planea movilizar 9.000 millones de euros sin que implique “en ningún momento” un incremento del déficit y de la deuda pública. “No más déficit público y deuda y sí más ingresos públicos por la parte de que pague el que no paga y que pague el que más tiene”, dijo.De esta forma, prosiguió, se podría destinar este montante a la política social, de manera que aumente la productividad y el modelo de crecimiento. En su opinión, la política fiscal y presupuestaria ha de asentarse sobre una “profunda” reforma fiscal y se requiere abordar una reforma tributaria.Dicha reforma tributaria, explicó Saura, tendría que recoger un cambio en el IRPF de tal manera que las rentas más altas contribuyan más, se impongan impuestos a las grandes fortunas, se cambie “en profundidad” el Impuesto de Sociedades y se modifique, asimismo, la Agencia Tributaria para poner en marcha un “verdadero” plan de lucha contra el fraude.En respuesta a si el PSOE estaría dispuesto a votar favorablemente a los PGE si en última instancia se aceptan estas enmiendas, señaló que todas ellas tienen un origen y un fundamento, que es la reforma fiscal “a la que se niega el PP”. “Montoro ha dicho que no a esa reforma fiscal y este es el problema más importante”, constató. “Entendemos que si se aprueban estas 1.800 enmiendas y se movilizan 9.000 millones, estamos provocando un cambio sustancial del Presupuesto. Pero, desde luego, si no se produce esto, no son nuestros PGE, porque son unos PGE neoliberales, de la derecha española, que no representan el modelo fiscal y presupuestario del PSOE”, razonó.