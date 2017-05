PRESUPUESTOS. MONTORO ACUSA A COMPROMÍS DE IR DE “VÍCTIMA” Y LE OFRECE “UN PAQUETE DE CLÍNEX”

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, acusó hoy a Compromís de ir de “víctima” por quejarse de los recursos que corresponden a la Comunidad Valenciana por la financiación autonómica, y se ofreció a prestar a sus miembros “un paquete de clínex cada vez que intervengan” en el Congreso de los Diputados. En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara, el ministro respondía así al parlamentario de Compromís Ignasi Candela, quien le preguntó por los criterios en que se ha basado el Ejecutivo para aprobar las inversiones reales previstas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017Candelas se quejó de los recursos e inversiones que recogen los Presupuestos para la Comunidad Valenciana y reclamó que se rectifique durante la tramitación parlamentaria para que las cuentas no acaben en el Tribunal Constitucional.Montoro señaló que “los criterios son los que están permitiendo que España salga de crisis económica, estemos liderando el crecimiento el mundo desarrollado y casi uno de cada dos empleos que se crean en Europa corresponden a España”.Además, el ministro de Hacienda defendió que el Gobierno está priorizando el gasto social y en los PGE se habilita la financiación autonómica, que recoge unos fondos de 851,4 millones para la Comunidad Valenciana, donde Compromís tiene responsabilidades de gobierno.Por ello, subrayó que “no tiene ni ningún sentido” que rechacen los PGE, cuando lo que se hace es habilitar recursos para que puedan hacer las inversiones que “estimen prioritarias” en la Comunidad Valenciana y puedan dedicar fondos a educación, sanidad y protección social. Montoro lamentó que haya grupos que vienen a la Cámara con la idea de que “si no lloran no maman”, para agregar que “hacen de la política el victimismo”. “Son víctimas del sistema, de la injusticia y de la fractura social”, ironizó el responsable de Hacienda. Por ello, si quieren “les presto un paquete de clínex cada vez que intervengan en la tribuna o en su asiento”, dijo el ministro, quien quiso dejar claro que “no están aquí para eso, están para ejercer la responsabilidad de gobierno”.