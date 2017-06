PRESUPUESTOS. MONTORO HABLARÁ “CON TODOS” PARA SACAR ADELANTE LOS PGE DE 2018

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, hablará “con todos” los grupos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno aseguró que “vamos a hablar con todos” para acordar el límite de gasto no financiero de los PGE de 2018, lo que se conoce como ‘techo de gasto’, porque es una “obligación” contraída con Bruselas y si no se aprobara, “estaríamos incumpliendo con la UE”.La intención del Gobierno es aprobar el ‘techo de gasto’ “rápidamente para que no se produzca esta situación anómala” que se ha producido con los PGE de 2017.En este sentido, el portavoz confirmó que Montoro “ya ha entrado en conversación” con los grupos parlamentarios y advirtió de que “el tiempo aprieta” y el Gobierno “tiene que actuar con mucha rapidez”.“Queremos llevar los PGE de 2018 en el mes de octubre y eso obliga a que el ministro de Hacienda, inmediatamente, se ponga al habla con todos”, recalcó Méndez de Vigo, quien añadió que “no es un tema de unos o de otros, es un tema de todos”.Preguntado por el estado de la negociación respecto a la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, el portavoz del Gobierno señaló que en la Conferencia de Presidentes al inicio del año se acordó crear grupos de expertos que estudiarán esta cuestión y formularán un dictamen al respecto en un plazo de seis meses.“Estamos todavía dentro” de ese plazo y “lo estamos abordando con el pacto y el diálogo que caracteriza esta legislatura”, concluyó.