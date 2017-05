PRESUPUESTOS. MONTORO PIDE A PODEMOS QUE SE OLVIDE DE LOS PLANES QUINQUENALES Y ‘JUEGO DE TRONOS’ Y SE LEA LOS PGE

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que los diputados de Unidos Podemos no se han leído el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y les instó a dejar de entender la política como los planes quinquenales comunistas o como la serie de ficción ‘Juego de tronos’.Así lo indicó en su respuesta a los portavoces de Unidos Podemos que intervinieron en el Congreso de los Diputados en el Pleno que debate de las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios a los PGE. El titular de Hacienda señaló que tras escuchar a los responsables de Podemos hablar de los PGE lo que concluye es que “no se los han leído”. “No sé de qué hablan, me he perdido, están hablando de una cosa inexistente”, agregó.Según el ministro, parece que Podemos “ha descubierto la vida misma” y apuntó que quizá no le gustan los Presupuestos porque “lo que les gustaría son los planes quinquenales” de los países comunistas para “producir no sé cuántas toneladas de acero y todos los coches iguales”. También hizo referencia a la serie ‘Juego de tronos’, para afirmar que “el poder no tiene nada que ver con eso”. “Están en unas teorías conspirativas donde las instituciones son poseídas por seres extraños en vez de personas normales”.Montoro lamentó que los miembros de Podemos “ideas no tienen” y que “su ideología es anti”. “Han llegado a este Parlamento para ser anti” todas las iniciativas, agregó. El responsable de Hacienda comentó que no hacía falta que subieran cuatro miembros de Podemos a la tribuna, sino que lo importante es que “alguien diga algo”, para añadir que “decir algo con sensatez y contenido ya es pedir mucho”. De esta manera, les pidió “algo que no sea lo que ya escuchábamos en Europa en los años 60” y dijo que “el muro de Berlín cayó a finales de los 80 y eso significó el triunfo de la libertad”.