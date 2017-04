PRESUPUESTOS. EL PSOE PRESENTA ENMIENDA A LA TOTALIDAD PORQUE LAS CUENTAS “CONSOLIDAN LA DESIGUALDAD”

Etiquetas

El portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, registró este viernes una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque las cuentas del Gobierno “consolidan la desigualdad”.En rueda de prensa tras presentar la enmienda, hora y media antes de que acabara el plazo, el portavoz socialista indicó que se trata de un rechazo a la política fiscal y presupuestaria del Ejecutivo porque “impide que el crecimiento económico llegue a la mayoría de los ciudadanos”.En esta línea, el dirigente socialista subrayó que la política económica del Gobierno lleva a “una sociedad ‘low cost’ con un Estado social de mínimos”.Para Saura, el Ejecutivo de Rajoy entiende que “para ser competitivos hay que incrementar la desigualdad” y tener un “Estado social mínimo” en el que se bajen impuestos a las rentas altas y a las grandes corporaciones. Por ello, entiende que con este proyecto de PGE que ha presentado el Gobierno, pese a que “hay recuperación”, el crecimiento económico no se trasladará a los ciudadanos, porque “el gasto social pierde peso en PIB, los impuestos directos han crecido y se ha hecho un regalo fiscal para las rentas altas y grandes empresas que asciende a 18.000 millones de euros”.En el escrito registrado, el PSOE afirma que “la economía española lleva trece trimestres consecutivos de crecimiento” pero éste no llega a los ciudadanos por la reforma laboral y por la política fiscal del Ejecutivo, que apuesta por un “Estado social mínimo, bajándole los impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas”.Para el PSOE, la política del Gobierno es “incapaz de corregir los efectos de la crisis y la desigualdad y tampoco es válida para paliar los graves desajustes de nuestra economía”.Además, critica que el proyecto de ley “vuelve a tener una previsión de ingresos irreal”, se “inflan los ingresos por cotizaciones para ocultar que la única vía para reducir el déficit del sistema público será recortar las pensiones públicas a medio plazo”.En conclusión, para el PSOE los Presupuestos Generales para 2017 contienen previsiones de “ingresos irreales, incrementan la desigualdad, no contribuyen a una recuperación inclusiva y no apuestan por la modernización de la economía española”.