PRESUPUESTOS. QUEVEDO VE AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN "FRANCA" CON EL GOBIERNO

El portavoz de Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, aseguró este martes que la negociación "franca" con el Gobierno de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado está permitiendo avances que ha cifrado en el entorno del "25-30%" aunque queda por delante "la cuesta" para llegar a la posición definitiva.Quevedo compareció en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados después de una reunión de tres horas con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que también estuvieron la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y responsables de la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Aunque la reunión ha tardado en celebrarse, Quevedo cree que el Gobierno finalmente se ha tomado en serio la negociación con Nueva Canarias y el diálogo se ha establecido "con quien hay que hablar". Ahora, alertó, hace falta cierto "sosiego" y trabajo interno que no se corresponde con la excesiva exposición mediática. Quevedo dejó claro que pase lo que pase "en ningún caso" serán los Presupuestos de Nueva Canarias y como mucho incorporarán una "huella" que sea el reflejo de un cambio en la relación que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido con el archipiélago en lós últimos años. Además del acuerdo económico concreto en cifras, Nueva Canarias busca un acuerdo político que incluya, por ejemplo, el compromiso de evitar situaciones como la devolución de la reforma del Estatuto de Autonomía, y la disposición a abordar negociaciones cruciales como la definición del modelo energético de las islas o la actualización de la ley de atención a las personas en situación de dependencia. Nueva Canarias reclama incrementar las bonificaciones al transporte de pasajeros entre islas y entre las islas y la península, y establecer precios máximos para los billetes. No se ha cerrado nada pero la negociación está siendo "franca" y el Gobierno ha entendido "que no podemos decaer en esa reivindicación", explicó porque es como se puede visualizar que se revierte la situación de "auténtico maltrato" a las islas. A pesar de que pudiera haber un acuerdo para aprobar los Presupuestos, Quevedo dejó claro que su formación está ideológicamente "frente" al PP y que siempre que haya una posibilidad "estaremos por el cambio". "No nos hemos trasplantado la cabeza", sentenció, dejando claro que ese acuerdo presupuestario no establecería una colaboración más amplia con el Gobierno. Negó además que ese apoyo sea el precio por presidir la comisión de investigación sobre la financiación del PP, algo a lo que se resistió "como nunca" lo había hecho ante nada, aseguró, y solo faltaba "que nos costase algo".