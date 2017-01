PSOE-A insiste en que Andalucía reclama una financiación "justa" y acabar con "la competencia desleal"

Etiquetas

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, ha insistido en que lo que Andalucía, a través de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, plantea en la Conferencia de Presidentes que se celebra este martes un sistema de financiación autonómica "justo con todas las comunidades" y una armonización fiscal, para acabar con "la competencia desleal" y la desigualdad entre regiones en el ámbito fiscal.

En declaraciones a los periodistas en Nerja (Málaga), Conejo ha incidido en que Díaz asiste a dicha conferencia para "defender los intereses generales de los andaluces" y propone una reforma "sin dilaciones" del sistema de financiación autonómica, "cuya mala aplicación está provocando que Andalucía pierda cada año mil millones de euros por el déficit de financiación autonómica con esta comunidad".

Ha indicado que se plantea la eliminación del 'dumping' fiscal, que, ha dicho, "es una competencia desleal entre territorios derivada de la cesión de impuestos, como los de patrimonio o sucesiones"; y genera "una situación que supone que las comunidades mejor financiadas puedan llevar a cabo políticas de reducción fiscal, algo imposible para otras que carecen de recursos suficientes".

"A día de hoy hay comunidades que tienen más financiación de la que le correspondería por derecho y otras que están infrafinanciadas", ha señalado el socialista, quien ha apuntado que eso "está generando que hay algunas que pueden bajar o cobrar menos impuestos y otras que no pueden hacerlo porque no tienen ni siquiera la financiación suficiente para garantizar los servicios básicos esenciales para sus ciudadanos".

Al respecto, ha explicado que desde Andalucía "entendemos que el modelo de financiación debería contemplar los ingresos y también las medidas de armonización fiscal que impidan la existencia de ciudadanos de primera y de segunda", por lo que plantean "que no solo hay que garantizar una financiación acorde a los servicios que se presten, sino también tenemos que intentar y garantizar en ese acuerdo una armonía en el ámbito de la política fiscal".

El objetivo, ha apuntado, es "equilibrar lo que pagan los ciudadanos en cada comunidad". Así, ha indicado que pretenden que haya "un tope máximo y mínimo en los impuestos cedidos a la comunidades" y, en el caso de que no se fijara ese límite, "velar porque esa diferencia tenga impacto en la financiación de las regiones".

"Pretendemos limitar la diferencia fiscal entre los impuestos y tributos que la comunidades autónomas cobren para que en la medida de lo posible no haya desigualdad existente ahora", ha manifestado el secretario de Política Institucional del PSOE-A.

Conejo ha aludido a que hay comunidades "que se permiten el no cobrar el impuesto de sucesiones y donaciones porque tienen la financiación suficiente para garantizar los servicios básicos y hay otras que como no pueden garantizarlos no pueden dejar de cobrar este impuesto". "Por tanto, hay una competencia desleal por el déficit de financiación que el Gobierno de España transfiere a las comunidades", ha apostillado.

Ha insistido en que "el Gobierno central viene perjudicando a Andalucía año tras año porque nos transfiere mil millones de euros menos de lo que nos corresponde por derecho".

Al respecto, ha indicado que desde la comunidad andaluza se defiende una financiación de los servicios públicos "según el coste promedio del servicio, consistente en hacer una aproximación de las necesidades de gasto en sanidad, educación y políticas sociales a través de una metodología con variables como la dispersión de la población, la concentración o la insularidad".

"Queremos sobre todo que la financiación tenga en cuenta el gasto aproximado en sanidad, educación y políticas sociales, variables que a día de hoy no se tienen en cuenta para la financiación autonómica", ha asegurado, al tiempo que ha lamentado que ahora lo que sucede es que "Andalucía no tiene la financiación que le corresponde y que necesita para esto".

Según Conejo, una reforma en este sentido "permitiría contar con una bolsa suficiente para afrontar estos pagos y para que las comunidades puedan asumir la prestación de estos servicios esenciales con la financiación adecuada". "Entendemos que Andalucía tendría unos 2.100 millones de euros con esa bolsa complementaria que serían para garantizar la prestación de estos servicios y de esa manera podríamos mejorar notablemente en los tres ámbitos", ha apostillado.

La propuesta andaluza también apuesta por la financiación de los servicios públicos de la Dependencia, recordando que "a día de hoy, el Gobierno central "no está aportando" el 50 por ciento que le corresponde dentro de la ley, "apenas da a Andalucía el 25 por ciento". Así, el planteamiento es que el nuevo modelo "tiene que incluir la financiación correspondiente a la dependencia para garantizar que el Estado del Bienestar es sostenible".

REFUGIADOS

Asimismo, ha recordado que Andalucía también plantea en dicha conferencia que España, "que siempre se ha caracterizado por ser solidaria y dar la cara por los pueblos que lo han pasado mal", sea la que "lleve la voz cantante para exigir un cambio radical de la política de la UE respecto a los refugiados". "Europa tiene que mostrar su cara más social y más solidaria, dando respuesta a esos miles de refugiados", ha indicado.

Al respecto, Conejo ha apuntado que Díaz "plantea que España lidere en Bruselas una respuesta contundente ante la crisis de los refugiados, la presidenta le pide a Mariano Rajoy que vaya a Bruselas a defender una postura que dé respuesta a los miles refugiados que hay, sobre todo a los menores de edad".

"Si tenemos que mostrar la solidaridad del pueblo europeo y del pueblo español tiene que ser para dar acogida a los menores refugiados", ha señalado el socialista, quien ha considerado que esta conferencia "no solo tiene que servir para hablar de nuestros problemas sino para dar una respuesta solidaria a los problemas de este mundo, especialmente de todos los refugiados que están pidiendo un hogar para vivir con dignidad porque en su país no pueden".