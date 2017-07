PSOE-A denuncia la "peligrosa campaña" del PP-A de "ataque sistemático a las obligaciones fiscales" de los ciudadanos

Etiquetas

El PSOE-A ha denunciado este miércoles la "peligrosísima campaña de banalización de las obligaciones fiscales que tienen los ciudadanos" que ha puesto en marcha el PP-A con su reivindicación sobre la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha manifestado que, ante el debate sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, el PP-A está haciendo dos cosas, una "muy peligrosa y otra muy cínica".

Ha indicado que la primera tiene que ver con la "banalización" de la fiscalidad y con el "ataque sistemático" a la misma, intentando trasladar el mensaje de que los "ciudadanos no debemos asumir obligaciones fiscales para sostener las cuentas públicas y el estado del bienestar".

"Eso es muy peligroso y el PP-A está en esa campaña de banalización de las obligaciones fiscales de los ciudadanos", ha indicado Jiménez, quien ha recalcado que los populares andaluces están en ese "ataque sistemático a las obligaciones fiscales" que tenemos los ciudadanos.

"El mensaje del PP-A es que no hay que pagar impuestos y los ciudadanos tienen que saber que sí hay que pagar unos impuestos que sean justos, progresivos o que no sean confiscatorios", ha dicho el dirigente socialista, quien ha advertido de que si no se pagan impuestos, no hay servicios públicos.

Al mismo tiempo, ha censurado la actitud "cínica e hipócrita" del PP-A porque si considera que el impuesto de sucesiones y donaciones "no es adecuado, tiene en su mano tomar una decisión" y reclamar la firma del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para que el Gobierno central rescate ese impuesto, se acabe con el "dumping fiscal" y garantice la financiación que permite la recaudación de ese impuesto.

Mario Jiménez ha defendido que el Gobierno andaluz está en una posición de "sentido común" ante este asunto, sobre todo, al afirmar que las decisiones hay que tomarlas con toda la información, como la necesidad de conocer las entregas a cuenta que llegarán a la comunidad de cara a elaborar los presupuestos del próximo año. Ha apuntado que sería precipitado tomar ningún tipo de decisión hasta no tener toda la información.