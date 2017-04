PSOE-A y CCOO-A critican que el PP y el Gobierno central "maltratan" a Andalucía con los PGE

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, y el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha coincidido este martes en criticar que el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy "maltratan" a Andalucía con el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

En declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro en la sede de CCOO-A para abordar las cuentas estatales, Cornejo y Carbonero ha defendido que estas cuentas "no se pueden aprobar" pues ahondan en "la pobreza, la desigualdad, la descohesión social y territorial, impiden una reorientación del modelo productivo, y van a provocar más brecha social, de género y más empobrecimiento a los trabajadores", en palabras del líder sindical.

Así las cosas, Cornejo ha señalado que estos PGE "no le vienen bien ni a España ni a Andalucía" porque "no hay por donde cogerlos". Ha criticado que no tienen en cuenta la situación que viven miles de familias tras la crisis y además, ha abundado, "cuando dicen que estamos empezando la recuperación económica, resulta que no llega a las familias".

Seguidamente, ha lamentado que "no se incrementa el esfuerzo de inversión en políticas sociales, ni se blindan, no se apoyan políticas de igualdad, de dependencia o las inversiones", a la par que ha hecho hincapié en la falta de inversión para la línea Algeciras-Bobadilla, una infraestructura "trascendental" para Europa.

Además, el número dos del PSOE-A también ha avanzado que su partido en el Congreso va a pedir por vía de urgencia que se derogue la reforma laboral del PP porque la consideran responsable de "la precariedad en el empleo y la siniestraliedad laboral".

"Vamos a votar contra unos PGE que maltratar a Andalucía una vez más", ha afirmado antes de explicar que el PSOE defenderá una enmienda a la totalidad esperando que las cuentas se devuelvan al Gobierno para que presente otras "más sociales, que generen más igualdad, empleo, inversión, riqueza y contemplen infraestructuras necesarias".

CCOO: "ESTA AGRESIÓN NO SE DABA DESDE AZNAR"

De su lado, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha destacado que la "agresión" que, a su juicio, se comete contra Andalucía en las cuentas para 2017 "no se daba desde la época de 2002, con el Gobierno de José María Aznar".

Ha censurado la falta de inversión porque "se están desinviertiendo dinero público en Andalucía, reduciendo tremendamente las posibilidades de cambio que necesita esta tierra", al tiempo que ha rechazado que habiendo crecimiento económico no haya más inversión en los PGE "para mejorar la productividad, el empleo y generar sinergias que inciten al ya perezoso capital privado en nuestro país".

CCOO ha pedido al PSOE-A que rechacen estas cuentas "porque el clavo que viene machacando permanentemente el PP es un clavo que no tiene fondo y hace un daño tremendo a la población de este país y de Andalucía".

De la misma manera, Carbonero ha defendido que el PP-A "no puede estar en el silencio frente a la tropelía que está haciendo el Gobierno con los andaluces", de ahí que le haya reclamado que se pronuncie y, al menos, "le ponga mala cara a Rajoy". "Es indignante que nos traten a los andaluces como nos están tratando", ha zanjado el líder sindical.