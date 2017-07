El PSOE dice que su 'no' al techo de gasto es "por Montoro" y critica con Podemos la bajada de IRPF

Etiquetas

El PSOE ha asegurado este martes que su 'no' a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda y al techo de gasto para 2018 se debe a que los presente Cristóbal Montoro, que a su juicio no debería seguir siendo ministro al quedar "inhabilitado" tras la sentencia de la amnistía fiscal de 2012, y junto a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha criticado que el techo de gasto conlleve un ajuste por el lado del gasto y no se actúe en el lado de los ingresos y se vaya a aprobar un "parche" con la rebaja del IRPF.