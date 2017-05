El PSOE critica que el PP "castiga a las entidades locales, que son las cumplen el objetivo de estabilidad"

Etiquetas

El diputado provincial del área de Economía de Cádiz, Jesús Solís, ha manifestado que "el PP castiga a las entidades locales, entre ellas la Diputación de Cádiz, que son las únicas administraciones públicas que han conseguido cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria en los últimos cuatro o cinco ejercicios y son las que, verdaderamente, han contribuido con su buena gestión a la reducción del déficit público de todo el Estado".

En declaraciones a Europa Press, Solís ha calificado de "inadmisible que el Gobierno de Rajoy y el PP se dediquen a poner restricciones a pesar de que cumplen con sus objetivo, algo que demuestra la insensibilidad de la derecha con la autonomía de las entidades locales".

En este sentido, ha señalado que "desde Bruselas se ha dado a conocer que España cumple con el objetivo de déficit fijado en el 3,1 por ciento y se estima un crecimiento de la economía española en un 2,8 por ciento". Así, Solís ha indicado que "a pesar de esas cifras, en gran medida fruto de la buena gestión de las administraciones locales, el PP las sigue castigando, ya que olvida el trabajo que estas realizan para que España pueda arrojar semejantes datos macroeconómicos".

A juicio del diputado provincial de Economía, "se debe acabar con las restricciones y se deben atajar las diferencias sociales que día a día acucian a la sociedad española, así como aliviar la economía local y eso es posible, sólo, permitiendo a las entidades locales, por ende a la Diputación de Cádiz, invertir el dinero que generan gracias a la buena gestión de las mismas en proyectos y actuaciones enfocadas, precisamente, a paliar esas diferencias".

"Se pueden hacer las cosas de manera muy diferente a las que propone el Gobierno de Rajoy y especialmente el ministro Montoro", ha afirmado Solís, que ha defendido que "lejos del austericidio del PP, la Diputación de Cádiz ha sido capaz de aumentar el gasto social, ha puesto en marcha planes de empleo por valor de 12,6 millones de euros, ha realizado inversiones por total de ocho millones de euros con el Plan Invierte o ha aumentado el presupuesto de partidas como las de cultura y deporte en más de un millón de euros".

Solís ha afirmado que el gobierno de la Diputación "ha demostrado que sabe gestionar los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía y ha demostrado que se puede hacer de manera solvente".

En este sentido, ha añadido que "a pesar de no acatar las recetas de recortes y austeridad propuestas por el Gobierno del PP hemos conseguido que en 2016 se haya obtenido un superávit de 64 millones de euros y estamos autorizados para decir que se tiene un remanente positivo de Tesorería de 23 millones de euros, sobre los que pensamos presentar la propuesta de inversión en beneficio de todos los gaditanos".

Solís ha señalado que "actualmente, el endeudamiento de la Diputación de Cádiz se encuentra por debajo del 75 por ciento y la media en el pago a proveedores cumple con los plazos, situándose en la actualidad en 16 días".

"Por todo ello, es necesario que el Gobierno central deje que utilicemos este remanente en poner en marcha proyectos y actuaciones que vayan enfocados a rebajar las brechas sociales y no que nos obliguen a rebajar el endeudamiento, que no es otra cosa que transferir a los bancos el dinero que conseguimos tener en positivo gracias a la buena gestión y que debe estar al servicio de la ciudadanía", ha dicho Solís.

Así, ha anunciado que el PSOE va a pedir desde la Diputación al Gobierno central "que dejen invertir ese remanente positivo de Tesorería en proyectos que generen riqueza y empleo en la provincia". Además, va a solicitar "que esas inversiones se hagan con libertad, ya que no tiene sentido que no se ejecuten proyectos y actuaciones cuyos fines sean prestar servicios o dar cobertura social a la ciudadanía por culpa de que el Gobierno no los considere necesario o no pasen su criba de austeridad y recortes".

Asimismo, el PSOE va a solicitar que las inversiones que se realicen de ese remanente positivo, así como la ejecución de los mismos, puedan prolongarse durante el ejercicio 2017 "aunque también deben permitirnos ejecutar durante el 2018, ya que ha quedado demostrada la capacidad de gestión de la Diputación y, por tanto, se debe conceder esa holgura para poder llevar a cabo con buena finalidad las inversiones propuestas".