El PSOE destaca la "transparencia total en el gasto público" en Extremadura, mientras el PP ve "trampas" en la materia

La diputada del PSOE Ascensión Godoy ha destacado la "transparencia total en el gasto público" existente en Extremadura desde que gobierna el socialista Guillermo Fernández Vara, mientras que la diputada del PP Eva Pérez Zamora ha considerado que la Junta aplica "trampas" en esta temática y ha pedido, por ello, mayor garantía de información al respecto.

De este modo se han pronunciado ambas diputadas durante el debate de una propuesta de impulso formulada este jueves en el pleno de la Asamblea, en la que el PP instaba a la Administración autonómica a "cumplir" la normativa y el "compromiso" en materia de transparencia, a través de la publicación en el Portal de Transparencia de una serie de informes y de datos.

La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE y de Podemos, y a favor del PP y de Ciudadanos.

PETICIONES DEL PP

Así, en concreto, el Grupo Popular ha instado a la Junta a cumplir con la normativa y el compromiso en materia de transparencia, a través de la publicación en el Portal de Transparencia de los informes emitidos por la Comisión Jurídica, conforme a la disposición adicional 13 de la Ley de Presupuestos de Extremadura para 2017.

También ha pedido la publicación en el Portal de Transparencia de los informes internos, jurídicos y de Intervención, de la Junta de Extremadura con la "suficiente regularidad"; así como la tramitación "completa" de los procesos selectivos producidos en la Administración, empresas públicas y participadas.

De igual modo, el PP ha solicitado la publicación en el citado Portal de Transparencia de las retribuciones brutas "reales" de los miembros del gobierno de la Junta de Extremadura, altos cargos, cargos públicos y personal directivo de cualquier ente u organismo adscrito al sector público o participado por la administración (fundaciones, consorcios, empresas públicas, institutos, observatorios y cualquiera organismos con participación pública).

Ha defendido igualmente el PP que se consensúe con los grupos parlamentarios de la Asamblea la creación de una comisión de control que "garantice" y "controle" los derechos de información de los diputados extremeños, "porque es una vergüenza el incumplimiento de los plazos y de la falta de información por parte de la Junta hacia un derecho reconocido a todos los diputados", ha dicho la diputada 'popular' Eva Pérez Zamora.

"Basta ya de tener que esperar más del plazo establecido para después recibir una excusa y no ser facilitada esa información", ha afirmado la 'popular', quien ha considerado que la transparencia de la Junta "es de fachada", a tenor de las "trampas" publicadas en dicha materia en el portal autonómico en cuestiones como las comisiones de servicio, ha citado. Como ejemplo, ha recordado que recientemente un juez ha anulado las razones para la concesión de una comisión de servicio.

En este sentido, ha criticado la "repentina desaparición" de la publicidad en los procesos selectivos en las empresas públicas, de tal forma que mientras que "hace unos meses" en GPEX se publicaba "todo el proceso selectivo" ahora "sólo se publica la convocatoria y luego desaparece de la web".

Así, ha considerado que la "no" publicación de un proceso selectivo "no es transparente" por parte de una administración; y ha incidido en que "no" se está cumpliendo con lo establecido en la Agenda del Cambio del PSOE, lo que supone "insultar a la inteligencia de los extremeños".

En la misma línea, Pérez Zamora ha criticado la "falta de transparencia" de la Comisión Jurídica que "asume prácticamente las mismas funciones" que asumía el extinto Consejo Consultivo de Extremadura.

De igual manera, ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "no se haga trampas al solitario" y "publique de una vez" las retribuciones y normas del Observatorio de Empleo y del Observatorio de la Vivienda de la comunidad.

INICIATIVAS DESTACADAS POR EL PSOE

Por su parte, la diputada del PSOE Ascensión Godoy, ha resaltado que la Junta "trabaja intensamente desde que llegó en julio de 2015 en mejorar el Portal de Transparencia" que el PP "puso en marcha y lo tenía en stand-by sin cumplir la Ley de Gobierno Abierto".

Además, ha subrayado que la Administración regional ha logrado que lo que se publique en el citado portal sea "accesible y manejable por los ciudadanos", así como que "ha mejorado evidentemente la calidad de los contenidos", tanto en cuanto al número de cosas que se publica como en la forma en la que se tratan.

"Nunca, jamás en esta tierra han tenido tanta información los ciudadanos y tanta facilidad de información los diputados como tenemos ahora mismo", ha espetado Godoy, quien ha señalado que "absolutamente todo y mucho más" de lo que solicitaba el PP en su propuesta de impulso este jueves en materia de transparencia "se cumple" ya en Extremadura con el Ejecutivo regional socialista.

De este modo, como ejemplos, la diputada del PSOE ha citado que dicho portal recoge "todos los proyectos y disposiciones generales desde septiembre de 2015 hasta ahora para que los ciudadanos hagan sugerencias y observaciones por estructuras, consejerías y áreas temáticas; un listado de contratos mayores y menores y manteniendo los históricos para que los ciudadanos tengan una visión global de todo lo que se contrata por parte de la Junta".

Además, ha incidido en que se ha puesto en marcha una aplicación para que en la Asamblea se pueda disponer "en 48 horas" de información de "todos los contratos de la Junta".

También, ha subrayado que se publica "toda" la relación de las encomiendas de gestión, así como los informes de ejecuciones trimestrales que conforman el sector público; así como todos los nombramientos, ceses, regímenes retributivos de los cargos públicos y miembros del Consejo de Gobierno y de funcionarios que gane más de 50.000 euros.

De igual modo, ha ahondado en que se publican los gastos de dietas, desplazamientos, atenciones protocolarias, reuniones, conferencias, cursos y regalos "mensuales"; además de los gastos de viajes de "todo" el Consejo de Gobierno, no únicamente del presidente de la Junta.

"CARENCIAS" SEGÚN PODEMOS

A su vez, el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha incidido en la importancia de que los ciudadanos puedan hacer una "fiscalización" del dinero público; y ha criticado las "carencias" y "falta de información" del Portal de Transparencia de Extremadura.

"Es muy complicado que se pueda hacer un seguimiento más o menos accesible por parte de la ciudadanía", ha espetado Jaén, quien ha añadido como ejemplo que los informes en la Comisión Jurídica "se publican con muchísimo retraso" en el Portal de Transparencia, al igual que ocurre con los informes internos, jurídicos y de Intervención de la Junta.

En todo caso, ha rechazado la propuesta del PP por considerar que la mayor parte de las solicitudes que realiza ya se publican en el Portal de Transparencia, aunque ha reconocido que esto se hace con "muchísimo retraso".

"Sus corruptelas son públicas y propuestas como las que ha hecho hoy me temo que no valen para nada", ha dicho Jaén al PP.

MEDIDAS DE MONAGO

Finalmente, para cerrar el debate, la diputada del PP Eva Pérez Zamora ha recordado que con el gobierno de Monago fue "cuando se aprobaron más normas sobre transparencia" en Extremadura, "entre ellas la más importante, la Ley de Gobierno Abierto".

Asimismo, ha insistido en que el PSOE debería cumplir con los "compromisos electorales" asumidos en materia de transparencia; y ha considerado que Guillermo Fernández Vara "tiene dos opciones: o seguir llorando y buscando excusas y continuar en la apatía y en la inactividad en la que llevamos ya dos años o puede pensar en Extremadura y ponerse a trabajar".

También, la 'popular' ha lamentado que Podemos trate de "atacar continuamente" al PP, dentro de una "maniobra que es una estrategia de partido", ha dicho.