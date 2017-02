El Parlament aprueba el informe de la cuenta general de la Generalitat de 2013

Etiquetas

La Sindicatura de Cuentas lamenta que la limitación de recursos retrasa sus trabajos

El Parlament ha aprobado este jueves el dictamen de la comisión sobre la cuenta general de la Generalitat de 2013, elaborado por la Sindicatura de Cuentas, con los votos favorables de JxSí, Cs y SíQueEsPot, las abstenciones del PSC y CUP, y el 'no' del PP.

El síndic major de la Sindicatura de Cuentas, Jaume Amat, ha explicado ante el pleno que este órgano dio luz verde al dictamen en octubre del 2015, que se registró en el Parlament el mes siguiente, y ha lamentado que "las limitaciones de los recursos disponibles" generan un retraso en su presentación y aprobación definitiva en la cámara.

Amat ha reivindicado la "necesidad" de resolver las recomendaciones que la institución recoge en cada informe para facilitar las tareas de fiscalización de la acción política de la Generalitat y se ha comprometido a seguir trabajando para reducir los plazos de elaboración de los informes.

El diputado de Cs Antonio Espinosa ve "poca utilidad" en el informe porque llega tarde y no permite fiscalizar la ejecución de los Presupuestos; ha reclamado más recursos para la Sindicatura para acortar los períodos y ha pedido cumplir las recomendaciones de los informes y que el Govern presente trimestralmente el proceso de ejecución de las cuentas.

Òscar Ordeig (PSC) ha reclamado información más detallada en los informes sobre las cuentas, ha alertado de la "falta de memorias e información de las diferentes entidades", y ha reprochado al anterior Govern las privatizaciones y la venta de patrimonio y los recortes en los servicios públicos.

Por parte de SíQueEsPot, Àngels Martínez ha afirmado que "hay una cierta desconexión entre los informes y las realidades que se estaban dando", ha opinado que en Catalunya falta cultura de transparencia y rendición de cuentas, y ha lamentado la falta de concreción de los compromisos de gasto y la información sobre el patrimonio público.

La popular Esperanza García ha subrayado que "todos los presupuestos tras el 2013 tienen un elemento especial: la transición nacional", y ha reprochado a la Generalitat los incumplimientos con los objetivos de déficit establecidos por el Gobierno central y la acumulación de deuda pública.

Benet Salellas (CUP) ha tachado el informe de "insuficiente" alegando que no explora los límites de la corrupción relacionada con la colaboración público-privada y el régimen autocrático, según ha dicho, y ha asegurado que los recursos de los contribuyentes siempre acaban en los bolsillos de la banca o de las promotoras, en referencia a las concesiones de obras públicas.

Oriol Amat (JxSí) ha reconocido que los períodos "no son aceptables", ha subrayado que el Govern está en la buena dirección respecto a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, ha defendido la colaboración público-privada y ha reprochado a los grupos de oposición sus críticas, que a su vez le han reprendido su actitud.

Sobre al proyecto de Presupuestos 2017 que se debatirá y votará en marzo, ha ironizado: "Me parece infantil presentar 2.000 enmiendas que significan duplicar el Presupuesto y no decir de dónde saldrá el dinero. Pero los niños no tienen mala fe; esto merecería otro tipo de adjetivo".