El Parlamento pide derogar la Ley de Racionalización y que los ayuntamientos puedan reinvertir su superávit

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley defendida por el PSOE-A en la que reclama que la Junta inste al Ejecutivo de la Nación a impulsar una Ley de Autonomía Local que derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como que las entidades locales puedan reinvertir su superávit en acciones que generen empleo y riqueza en los municipios.

En virtud de la iniciativa aprobada, que ha contado con distintos apoyos de los grupos, la Cámara andaluza defiende la necesidad de "reforzar la autonomía local y garantizar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública".

El Parlamento andaluz también reclama promover, desde el consenso, una nueva Ley de Haciendas Locales "que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica".

De igual modo, demandar modular la aplicación actual de la regla de gasto en las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas, "teniendo en cuenta junto a otros indicadores el esfuerzo fiscal, el nivel de superávit fiscal, el cumplimiento de los objetivos de reducción de deuda o el volumen de los remanentes de tesorería".

La Cámara andaluza pide que se permita a las entidades locales reinvertir su superávit "sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos e impulsar la creación de empleo, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria".

Se establecerá el plazo temporal para poder realizar la reinversión del superávit de 2017 en los ejercicios 2017 y 2018, tanto en relación con los compromisos de gasto como con las ejecuciones, y por este motivo se modificará la actual referencia al apartado 5 de la Disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 6 de marzo, según prosigue el PSOE-A en su propuesta.

Por último, se apoya la supresión de la tasa de reposición de al menos el 100 por cien de los empleados públicos de las entidades locales en futuros ejercicios y promover la convocatoria de las ofertas de empleo público "para reforzar o impulsar los servicios y programas promovidos por las entidades locales, atendiendo siempre a los principios de suficiencia financiera y auto-organización".

En defensa de la iniciativa, María de los Ángeles Férriz ha defendido la necesidad de poner en marcha nuevo sistema de participación en los tributos del Estado "más estable, sencillo y transparente, que reduzca la incertidumbre, evite la opacidad y fortalezca la autonomía local, a la vez que se dota de mayor capacidad normativa a las entidades locales, de forma que puedan adaptar mejor sus ingresos a sus gastos".

En su opinión, ha llegado la hora de que el Gobierno de España se "sensible" y escuche de verdad las reivindicaciones de las entidades locales, cuyas demandas son "justas, razonables y necesarias". Así, ha considerado que los PGE para 2017 suponen una oportunidad para impulsar enmiendas parlamentarias de impacto local que contribuyan a mejorar y dar calidad a los programas y servicios que prestan las entidades locales a los ciudadanos.

Por parte del PP-A, su diputada Ana Mestre ha calificado de "oportunista" esta iniciativa porque tiene un "claro sentido de confrontar con el Gobierno de la Nación" y porque ya está "más que debatida" en el Senado. Además, según ha destacado, muchas de las cuestiones que se piden en esta proposición no de ley ya están siendo puestas en marcha por el Ejecutivo central. "Pero para la señora Díaz no hay otra preocupación que controlar los titulares de prensa y la venta de humo", ha señalado.

Mestre ha indicado que el Gobierno "cogió el toro por los cuernos" en unos momentos de importante crisis económica con medidas para sanear las administraciones locales. "Ahora se nos llena la boca de autonomía local, pero ahora estas entidades tienen superávit", ha destacado la diputada, quien ha destacado que los ayuntamientos han pagado sus deudas gracias a las medidas del Gobierno.

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha advertido de las "graves consecuencias" del "ataque" a la autonomía local que se está produciendo en estos momentos y se ha mostrado convencido de que no se podrán combatir las desigualdades sociales y de género si no hay "autonomía local". Ha defendido que los entes locales tienen que estar al mismo nivel que la administración central y ha considerado necesaria la derogación del artículo 135 de la Constitución por lo que se refiere a la regla de gasto.

En nombre de Cs, su diputado Julio Díaz ha indicado que la ley de reforma local adoleció del diálogo necesario y de un amplio apoyo, lo que supuso "un pecado capital de una mayoría absoluta que no quiso dialogar". No obstante, ha indicado que su formación no está a favor de derogarla, aunque sí de modificar distintos aspectos. "En Cs somos constructivos y creemos en el diálogo para cambiar las cosas", ha afirmado Díaz, quien ha reclamado la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico y local.

Finalmente, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha indicado que su formación va a apoyar esta iniciativa pese a que "no está completa". En su juicio, están muy bien los planteamientos recogidos en esta PNL pero hay que ir a la "causa principal: el artículo 135 de la Constitución, que es el anclaje de la ley de estabilidad presupuestaria y de que los ayuntamientos que gestionan bien no puedan reinvertir su superávit".