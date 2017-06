Parlamento rechaza, con votos de PSOE-A, Podemos e IU y la abstención de Cs, una ley de PP-A para reducir el IRPF

Etiquetas

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de PSOE-A, Podemos e IULV-CA y la abstención de Ciudadanos, la toma en consideración de una proposición de ley defendida por el PP-A que recogía una rebaja de un punto en todos los tramos del IRPF y una batería de deducciones destinadas a las rentas medias y bajas.

Se incluyen nuevas deducciones sobre la cuota autonómica del IRPF por gastos como guarderías; enseñanza de idiomas extranjeros; estudios universitarios de los hijos fuera de la provincia de residencia; adquisición de libros de material escolar; y compra de material ortoprotésico no financiado por el SAS.

También se establece una nueva deducción para familias numerosas y para las madres trabajadoras. Además, se mejoran deducciones ya existentes vinculadas a la inversión empresarial, la creación de empleo y el fomento de la I+D+I.

Entre los objetivos principales de esta iniciativa de ley, que contaba con el contrario en contra del Consejo de Gobierno de la Junta, se encontraba mantener la progresividad del impuesto con tipos impositivos que irían del 0 por ciento para rentas inferiores a 12.000 euros al 47 por ciento a partir de 120.000 euros.

La propuesta atiende a las circunstancias específicas y personales del contribuyente, gracias a la batería de deducciones destinadas a rentas medias y bajas; además de fomentar la inversión empresarial con deducciones para quien invierta su capital en sociedades que creen empleo.

En defensa de la iniciativa, el portavoz de Hacienda del PP-A, José Antonio Miranda, ha denunciado que Andalucía mantiene "la mayor presión fiscal" de España y ha advertido de que desde su partido no van a parar hasta conseguir sistema fiscal "justo, no discriminatorio y que fomente la inversión y el empleo", lejos de las políticas fiscales "miopes" impuestas por el Gobierno de Susana Díaz.

Ha destacado que esta iniciativa pretenden poner a Andalucía en igualdad con otros territorios en la tributación del IRPF "para quitar ese "lastre" que impide la creación de empleo. "No queremos ventajas, privilegios ni paraísos fiscales, sino un sistema justo, equitativo y progresivo, basado en que quien más tiene, más pague", ha indicado.

El diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha criticado que el PP-A venga a dar "lecciones de impulso a la economía" cuando se ha opuesto a los Presupuestos de la Junta, cuando su partido a nivel nacional subió el IRPF en hasta siete puntos, hizo que se encarecieran "hasta las chuches", ha aplicado copagos y ha favorecido a sus "amiguitos" con amnistías fiscales. "Intentan darnos lecciones sobre política fiscal y lo hacen mintiendo porque a quienes pretenden beneficiar es a las rentas mayores", ha defendido.

Tras asegurar que los 'populares' se han situado en posiciones "irresponsables", el parlamentario socialista ha manifestado que la proposición de ley del PP-A es errónea "tanto en el fondo como en la forma". Además, se da la paradoja, según ha subrayado, que el ministro Montoro "acaba de decir que no se puedan hacer reducciones a nivel de renta hasta al menos 2019, a las puertas de unas elecciones".

Por parte de Podemos, su diputada Carmen Lizárraga ha definido la iniciativa del PP-A como un "rosario de deducciones" y ha criticado que PSOE-A y Cs se hayan subido al carro de dichas deducciones "en una competencia política para a ver quién reduce más la imposición directa en IRPF y en el impuesto de sucesiones y donaciones". Según ha defendido la parlamentaria, las rebajas fiscales benefician más a las clases más adineradas y la reducción de impuestos para recaudar más "solo provoca mayores déficit públicos", utilizándose los impuestos como un "instrumento electoral".

En nombre de Cs, su diputado Carlos Hernández ha indicado que la bajada de impuestos es "fundamental" para los andaluces pero que esta iniciativa "solo busca chocarse contra un muro" porque el PP-A no actúa con consenso. En su opinión, se trata de una propuesta "oportunista y que se queda corta porque no se armonizan los tramos". "El camino para la bajada de impuestos no traer una propuesta sabiendo que la mayoría de la Cámara la va a rechazar, el camino es el consenso y seducir a quien gobierna, esa es la forma de actuar de Cs", ha añadido.

Finalmente, la portavoz adjunta de IULV-CA Elena Cortés ha criticado que el PP-A haga una propuesta fiscal sin tener el cuenta el modelo de financiación y qué ingresos va a tener la comunidad. Ha dicho que no están de acuerdo con esta iniciativa, que se enmarca dentro "del proceso de desfiscalización iniciado por el PP y que supone un tratamiento distinto a las rentas del trabajo y del capital", con beneficio para estas últimas.