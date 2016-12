Puig a Montoro: "Se trata de dar cobertura a los servicios públicos sin chantajes y con voluntad de diálogo"

Etiquetas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado, en relación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se trata "de dar cobertura a los servicios públicos que necesitan los ciudadanos, sin chantajes y con voluntad de diálogo" como, según ha dicho, ofrece el gobierno autonómico.

Puig ha hecho estas declaraciones a los medios en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia), al ser preguntado por si no le parece un "chantaje" que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya decidido que no habrá un anticipo de presupuestos hasta que no haya PGE.

"En estos momentos, se trata de dar cobertura a los servicios públicos que necesitan los ciudadanos sin chantajes y con voluntad de acuerdos como ofrece la Generalitat permanentemente", ha dicho Puig, quien ha manifestado que no cree "razonable" que se "intente poner en peligro los servicios públicos fundamentales".

El 'president' se ha mostrado "muy esperanzado" en la Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero "para que realmente se acuerde ya un calendario que permita que durante 2017 haya un nuevo sistema de financiación", que haga posible que la igualdad entre ciudadanos "sea una realidad".

Según ha recalcado Puig, en todo caso "la Generalitat Valenciana estará trabajando intensamente para llegar acuerdos" aunque ha precisado que lo no se puede es "hacer recaer en los ciudadanos problemas de gestión presupuestaria".

Preguntado por qué le parece que el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, haya asegurado el apoyo a los presupuestos, Puig ha contestado que desconocer "la coyuntura que vive Asturias". "Bastante tengo con la de aquí", ha recalcado, para añadir que en esta autonomía "hemos aprobado los presupuestos, dando estabilidad, honradez y diálogo al entorno de la Comunitat" y que es la primera comunidad que lo ha hecho. "No sé las circunstancias que se dan en Asturias", ha insistido.