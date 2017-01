Puig, satisfecho por el compromiso de renovar este año el sistema de financiación

Etiquetas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este martes tras la VI Conferencia de Presidentes que este encuentro "ha sido extraordinariamente positivo" para situar sobre la mesa los problemas en un ámbito multilateral y ha destacado especialmente el compromiso del Gobierno de que 2017 será el año en que se cambiará el modelo de financiación.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el dirigente valenciano, que ha subrayado que en la propuesta inicial no había una fecha clara límite para esa reforma del modelo pero la Comunitat ha reivindicado que se diera este año como plazo. "Aquí comienza todo", ha dicho, para agregar que a partir de ahora el trabajo corresponde a la comisión de expertos en financiación para alcanzar un acuerdo.

También ha destacado en declaraciones a los medios el cambio de actitud del Gobierno, que "no tiene nada que ver con el pasado" y "está haciendo de la necesidad virtud". "Ese es el camino", ha dicho, para agregar que incluso ha visto a un ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "absolutamente más dialogante".

Puig también ha defendido la armonización fiscal porque "si en 1 hora y 40 minutos puedes pagar o no pagar, al final la gente prefiere no pagar", para explicar que aunque la Comunidad de Madrid no es un paraíso fiscal en sentido estricto, ha dicho, "hay dumping fiscal" y es una cuestión ética que se abra un debate sobre la corresponsabilidad fiscal y conseguir una fórmula para que no haya "competencia desleal".

