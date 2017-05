Puig pide un sistema que garantice "suficiencia financiera e igualdad de los ciudadanos" respetando las singularidades

Etiquetas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha abogado por un sistema que garantice "una suficiencia financiera" a las comunidades autónomas y, "por tanto, la igualdad entre los ciudadanos", aunque desde el respeto a "la singularidad de los territorios".

Puig, que ha visitado este martes el Puerto de Bilbao, ha afirmado que, "con toda claridad, que el Gobierno de España, de una manera recurrente, ha querido enfrentar" a las comunidades autónomas "entre sí para intentar disimular el problema real".

"Y el problema real es que las comunidades autónomas estamos mal financiadas en general. Hay un problema de insuficiencia financiera, no se está respetando la LOFCA, y no se está respetando, en cierta medida, la Constitución", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "no se pueden gestionar adecuadamente las competencias" por "insuficiencia financiera". "Tiene que haber capacidad por parte del Gobierno, desde la aceptación de la singularidad de los territorios, para que exista igualdad entre los ciudadanos y que existan posibilidades de desarrollar cada uno su propio proyecto desde cada autonomía", ha apuntado.

A su juicio, las autonomías están "mal financiadas y la peor" es la Comunidad Valenciana. "Además, hay un problema de infrainversión. En el presupuesto de este año, es la última en inversión, el Corredor del Mediterráneo está durante años anclado, y eso está generando que tengamos 12 puntos menos de renta per cápita de la media española", ha manifestado.

Tras subrayar que la Comunitat Valenciana "está creciendo por encima de la media y tiene un vigor económico importante", ha dicho que, "desgraciadamente, el motor público está gripado, primero, porque la Generalitat Valenciana tiene una deuda de 44.000 millones de euros, que una parte es de mala gestión y otra parte de infrafinanciación".

"Es evidente que también se cometieron muchos errores, y esos errores tenemos que asumirlos nosotros, no los puede asumir nadie más, pero la infrafinanciación existe y es un problema grave. Si la Generalitat tiene este problema grave y no puede invertir, y no puede ser un sujeto activo a favor de la economía y el Estado, lo que hace es desasistir tanto en la financiación como la inversión, nos encontramos con que tenemos sueldos por debajo de la media nacional, pensiones por debajo de la media nacional y una renta per cápita 12 puntos menos", ha advertido.

SIN "LEVANTE FELIZ"

En esta línea, ha considerado que, de esta forma, "el fantasma o el espejismo del 'Levante feliz' ha desaparecido". "Nosotros no queremos nada más que nadie, queremos que se articule un sistema que garantice una suficiencia financiera de las comunidades autónomas y, por tanto, la igualdad entre los ciudadanos", ha aseverado.

En cuanto al acuerdo sobre el Cupo alcanzado entre los Gobiernos vasco y central, ha afirmado que no lo conoce "en su profundidad". "Yo siempre he dicho que el Concierto y el Cupo forman parte de la arquitectura institucional y, por tanto, ahí poco hay que decir", ha explicado.

En esta línea, ha dicho que "otra cosa" es que él entiende "que debe garantizarse la igualdad entre los ciudadanos". "Y, en estos momentos no se garantiza. Yo no puedo hablar del Cupo porque, entre otras cosas, sería arrogante por mi parte porque no lo conozco", ha concluido.