RIVERA DENUNCIA QUE RAJOY Y MONTORO "NO HACEN LOS DEBERES" CON LOS PRESUPUESTOS

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no "hacen los deberes" para presentar los Presupuestos Generales del Estado, y ante ello los demás grupos no pueden hacer más.Rivera intervino ante el grupo parlamentario de Ciudadanos antes de que comiencen las sesiones plenarias y en pleno proceso de primarias internas en las que él aspira a la reelección como presidente del partido. Explicó a los parlamentarios que Ciudadanos está preparando ya iniciativas para materializar algunos de los acuerdos con el PP, por ejemplo para suprimir aforamientos o para reformar la Ley del Gobierno y limitar los mandatos del presidente, y también para impulsar una modificación de la legislación electoral. Además, en febrero se verá en pleno la ley global contra la cottupción en la que su partido reclama proteger a los denunciantes, suprimir los indultos a condenados por delitos de corrupción o elegir de forma independiente a quienes ejercen como fedatarios públicos. En ese sentido, recordó el "mantra" que durante meses repitió Rajoy sobre la necesidad de desbloquear la formación de Gobierno para que pudiera haber Presupuestos, pero después de casi tres meses desde la toma de posesión de los ministros no hay "ni rastro" de las cuentas públicas. Criticó a Montoro por dar "lecciones de responsabilidad" a los grupos parlamentarios exigiéndoles que respalden algo que no ha llegado al Parlamento y le emplazó a presentarlos "cuanto antes" y a incluir las partidas acordadas con Ciudadanos para poder apoyarlos. "No podemos hacer más si Rajoy y Montoro no hacen los deberes", denunció, al tiempo que pidió al PSOE que recuerde el respaldo de su grupo a los Presupuestos en Andalucía.