Revilla critica que Cifuentes se jacte de bajar impuestos siendo Madrid la capital:"Que no presuma de buena gestión"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha criticado este martes que su homóloga madrileña, Cristina Cifuentes, se haya jactado de estar bajando impuestos por estar haciendo "una buena gestión" porque, a su juicio, ser la capital de España le reporta mayores ingresos que le permiten la bonificación de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones que está gravado en otras regiones. "Que no presuma de tan buena gestión", ha dicho.

En la rueda de prensa que ha ofrecido nada más concluir la VI Conferencia de Presidentes, Revilla ha reconocido que ha elevado el tono cuando Cifuentes ha presumido de poder bajar algunos impuestos en la Comunidad de Madrid por estar gestionando "bien" el dinero público, una afirmación que le ha soliviantado.

El político regionalista ve "bastante injusto" que siendo la capital de España, esto es, el "epicentro" de casi todo, Cifuentes saque pecho por haber podido bajar algunos impuestos, como el Sucesiones y Donaciones -que está bonificado al 99% en la Comunidad de Madrid-- o el del Patrimonio.

SI SANTANDER FUERA LA CAPITAL "NO NECESITARÍA HACER NADA"

"Si yo no los cobro a los cántabros, no puedo pagar los medicamentos o a los maestros", ha replicado el presidente cántabro. "Si ponen como capital de España a Santander, yo no necesitaría hacer nada", ha llegado a decir, incidiendo en que Cifuentes no debería presumir de su "buena gestión".

El desencuentro entre ambos presidentes ha provocado, según informaron fuentes del encuentro, que Cifuentes le respondiera con datos y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mediara en el debate.