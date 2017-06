Ruiz Molina propone un grupo de trabajo para estudiar qué impuestos bajar aprovechando el crecimiento económico

Etiquetas

Cortes rechazan bajar IRPF y Patrimonio como proponía el PP, lo que recaudaría 63 millones menos a través de un reparto "desigual"

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha propuesto a los tres grupos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha la creación de un grupo de trabajo para estudiar "qué figuras tributarias modificar" a la baja "teniendo en cuenta las tasas de crecimiento económico importantes que habrá en la región y que se traducirán en un incremento de la recaudación".

Así, ha defendido que de esta manera se hará "compatible" una reducción de esfuerzo fiscal con un incremento de recaudación por el crecimiento "y sin necesidad de atacar algo tan importante como es el estado de gasto, algo que no se puede permitir viendo la tasa de exclusión social".

Esto estaría relacionado con la propuesta que en su momento hará el Consejo de Política Fiscal y Financiera una vez los expertos en financiación autonómica terminen su trabajo a primeros de agosto, cuando habrá un nuevo modelo a discutir".

RECHAZA LA PROPUESTA DE BAJADA DE PP

Durante la celebración de un debate general propuesto por el PP sobre rebaja de impuestos en el tramo autonómico de IRPF o en el impuesto de patrimonio, Ruiz Molina ha afeado al PP que esté inmerso en una "carrera de bajar de impuestos" sin aclarar cuánto piden rebajar concretamente.

Según ha calculado, la propuesta 'popular' que se debatía este jueves conllevaba dejar de recaudar 47 millones en los tramos autonómicos de IRPF y otros 16 millones eliminando el impuesto de Patrimonio.

Estas reducciones impositivas en el caso del IRPF afectaría a las rentas más bajas en un ahorro de 24 euros anuales, y a las más altas de más de 150, por lo que Ruiz Molina considera que "no se haría ni más pobre al pobre ni más rico al rico". "Y los que no se beneficiarían son los que no declaran la renta, bien por ser muy baja o bien por no tener".

Igualmente, eliminar el impuesto de patrimonio sólo afectaría a 3.616 personas con gran poder adquisitivo, que dejarían de pagar una media de 4.000 euros.

PODEMOS PROPONE REBAJAR EL MÍNIMO EXENTO

El diputado de Podemos David Llorente ha sido el encargado de abrir el debate, iniciando su alocución con críticas al Partido Popular por traer esta cuestión a la Cámara cuando a nivel nacional es el partido que "ha subido impuestos" o "ha defendido al fiscal anticorrupción que tenía una empresa opaca en Panamá".

Llorente ha propuesto que se rebaje el mínimo exento del impuesto de patrimonio para tributar por debajo de los 500.000 euros, algo que "no afectaría a la inmensa mayoría de la población" pero sí "al PP y a sus amigos".

Ha criticado la "falta de progresividad y la injusticia" impositiva que a su juicio hay en la Comunidad Autónoma, y ha puesto de manifiesto la necesidad de "acercar la presión fiscal al promedio estatal" y mejorando esa progresividad "para que aporten más los que más tengan".

PSOE ACONSEJA "EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO"

De su lado, el diputado del PSOE Fernando Mora ha utilizado su turno de palabra para asegurar que "ni siquiera los diputados" regionales sabrían decir qué impuestos son los que se recaudan a nivel regional, indicando que "no es lo que más preocupa a los ciudadanos".

En cualquier caso, para Mora "lo que está muy claro es que tiene que haber equilibrio presupuestario", y si se bajan los impuestos "no se puede reducir el gasto". "Habrá que buscar la forma y manera de cómo tenemos que adecuar los ingresos para mantener el equilibrio".

Ha dicho también que la previsión de aumento de recaudación a nivel nacional vía impuestos para este año se ha calculado por encima del 3%, añadiendo que los impuestos indirectos "son los que más aumentan la desigualdad". En su opinión, el equilibrio en el reparto ha de hacerse al abordar el sistema de financiación autonómica, para que ninguna región "tenga ventaja" y todos los españoles tenga la misma presión fiscal.

PP ALERTA DE QUE LAS EMPRESAS SE VAN DE C-LM

El portavoz del Grupo Popular, Francisco Cañizares, ha puesto de manifiesto que "hay posibilidad" de bajar estos dos impuestos, recordando que en la fallida tramitación de los presupuestos del mes de abril, el PSOE votó a favor una enmienda de Podemos que abogaba por subirlos.

"¿En qué quedamos? No se puede ser tan ridículo en la gestión de lo público", ha sostenido el portavoz 'popular', que ha preguntado al Gobierno autonómico "qué presupuestos quiere para la región".

En opinión de Cañizares, "la gestión de las cuentas públicas en Castilla-La Mancha en el año 2016 fue desastrosa", como la recaudación de los impuestos. "Ustedes subieron sucesiones, transmisiones y actos jurídicos documentados, y han recaudado 100 millones menos. La gente sabe, se entera de dónde les fríen a impuestos, y por eso las empresas se van a otras comunidades autónomas".

RESOLUCIONES DEBATIDAS

El pleno ha debatido dos resoluciones. La primera, presentada por Podemos, pedía un tramo autonómico de IRPF "progresivo", acompañado de bajar el mínimo exento para empezar a pagar impuesto de Patrimonio, propuesta rechazada con los votos en contra de PP y PSOE.

La propuesta del PP, que pedía bajar un punto los dos tramos autonómicos del IRPF y no subir el de Patrimonio, ha cosechado un empate a votos debido a la ausencia de un diputado socialista, de manera que su votación se aplaza para más adelante, y en caso de empate prevalecerá el voto de calidad del presidente autonómico.