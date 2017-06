LOS SINDICATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CRITICAN QUE EL GOBIERNO NO APOYE EL AUMENTO DE PERSONAL PARA EL ORGANISMO

Etiquetas

Los sindicatos CCOO, UGT, SIAT y CSIF presentes en la Agencia Tributaria criticaron este viernes que el Gobierno no apoye las enmiendas presentadas por otras fuerzas parlamentarias en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para que el organismo pueda aumentar el número de efectivos.En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos denunciaron que el Ejecutivo “no adopta con carácter urgente medidas que posibiliten el mantenimiento de la capacidad operativa de la Agencia Tributaria y su adecuado funcionamiento” al no recuperar la plantilla y modernizar los medios materiales.CCOO, UGT, SIAT y CSIF trasladaron que “si no se combate el fraude fiscal no se puede mantener el Estado de Bienestar” y aseguraron que cuanto mayor sea la eficacia de la Agencia Tributaria, “menor será la carga impositiva que el ciudadano tendrá que soportar”.“Ya no son posibles las dilaciones” para la planificación de una política de personal, con un horizonte de 5 años, que debe permitir a la Agencia Tributaria alcanzar un ratio de personal semejante al de los países del entorno europeo.Además, destacaron que por cada euro invertido en el personal de este organismo, se revierten al Estado más de 20 euros.En ese sentido, reclamaron al Gobierno que apoye las enmiendas presentadas en el Senado para incrementar la plantilla y reactivar la Carrera Administrativa en la Agencia Tributaria y, de esta manera, poder reestructurar el organismo.