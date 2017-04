Santander cerró 2016 con superávit y con la deuda "en mínimos históricos"

Etiquetas

El Ayuntamiento de Santander "volvió a reducir en 2016 su deuda", hasta situarla en "mínimos históricos", y cerró el ejercicio con "superávit" y con remanente de tesorería "positivo" que servirá en su mayor parte para seguir rebajando endeudamiento y para financiar inversiones.

Así se refleja en la liquidación del presupuesto, según ha informado este viernes la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, quien ha resaltado que el Consistorio "cumplió una vez más con todos los parámetros de la Ley de Estabilidad Presupuestaria gracias a una gestión rigurosa y responsable de los recursos públicos".

"El Ayuntamiento ratifica de este modo el compromiso con la eficiencia en el gasto y con la contención del déficit del conjunto de las administraciones públicas, garantizando al tiempo la prestación de los servicios en parámetros de calidad y el impulso de la inversión productiva, como motor de actividad y generación de empleo", ha afirmado la edil en un comunicado.

De acuerdo con la liquidación presupuestaria de 2016, el Consistorio santanderino informa de que cerró el año con un superávit de 25,6 millones de euros y también los entes municipales registraron saldos positivos en sus cuentas.

Por su parte, la deuda bancaria se situó en 100 millones de euros a final de ejercicio, y el ratio de endeudamiento fue del 57,85 por ciento, la mitad de lo permitido, que está fijado en el 110 % de los ingresos corrientes.

En cuanto al remanente, a cierre del año alcanzaba los 47,5 millones de euros, en parte por un aumento de los ingresos inicialmente previstos, por ahorros en algunos capítulos de gasto o por actuaciones en tramitación en el momento del cierre del ejercicio que se incorporarán al presupuesto de 2017.

En el caso de los ingresos, superaron ligeramente las estimaciones iniciales y alcanzaron un grado de ejecución del 101,3% debido, entre otras causas, a un mayor dinamismo de la actividad económica y a un aumento de los ingresos por transmisiones inmobiliarias.

Asimismo, se obtuvieron recursos no previstos inicialmente del Fondo de Cooperación Municipal, y las subvenciones para la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia fueron mayores de lo estimado.

Por el contrario, no se recibieron todas las aportaciones esperadas de programas de empleo de la Comunidad Autónoma y la Unión Europea porque no llegaron a realizarse las convocatorias o se publicaron a final de año, según ha precisado la edil, que ha puesto el ejemplo de la orden de talleres de empleo del Gobierno de Cantabria, que no se convocó en 2016 y sigue sin conocerse fecha para su convocatoria.

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS

Por lo que respecta a los gastos, la ejecución se situó en el 77,46 %, al conseguirse importantes ahorros tanto en los gastos financieros -por los bajos tipos de interés-, como en la adjudicación de algunas inversiones.

Además, en el capítulo de inversiones hay partidas que no se computan en la ejecución de 2016 por encontrarse en distintas fases de tramitación al cierre del ejercicio, pero que a día de hoy están en su mayor parte en marcha o incluso terminadas.

Así, González Pescador ha puesto ejemplos como las obras de ensanche y mejora de la Bajada de Polio, el carril bici entre el Complejo Deportivo y el PCTCAN o la ampliación de la grada del campo de fútbol de San Román.

Y ha aludido también a otras actuaciones de las que podrán disfrutar los vecinos en muy breves fechas, como las nuevas pistas de pádel del Complejo Deportivo Ruth Beitia, el renovado Centro Cultural Doctor Madrazo o el metro-TUS.

En este sentido, la responsable municipal de Economía y Hacienda ha resaltado que el Ayuntamiento tiene en este momento en marcha una veintena de actuaciones en la ciudad, por importe cercano a los 30 millones de euros, que irán culminando en los próximos meses.

Entre esas inversiones en marcha con cargo al presupuesto de 2016 que los santanderinos podrán disfrutar este mismo año, la edil ha señalado, por ejemplo, las rampas mecánicas entre la plaza de Los Remedios y General Dávila, los proyectos de renovación urbana de La Albericia y las calles Los Acebedos, Roca y del Monte, el carril bici de Puertochico a la avenida de Los Castros, la reordenación de la plaza de las Estaciones o la mejora del MAS.

Además, ha señalado que también se encuentran en tramitación otras inversiones como la ordenación del área de Varadero, que se iniciará tras el verano; o el proyecto de movilidad vertical entre el Paseo de Pereda y General Dávila, que está a punto de licitarse.

"Santander continúa siendo el principal motor de la inversión pública en Cantabria y, todo ello, gracias a una gestión responsable y al estricto cumplimiento de los parámetros de estabilidad, lo que permite al Ayuntamiento poder destinar parte de los ahorros a inversiones sostenibles", ha concluido la edil.