Sanz dice que el Gobierno ha mantenido la "mano tendida" hacia la Junta en sus primeros cien días

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este martes que en los primeros cien días de Gobierno de la actual legislatura se han dado "pasos decisivos en favor del consenso y el diálogo" y se ha mantenido "la mano tendida" hacia la Junta, al tiempo que se ha dado un nuevo impulso a las infraestructuras andaluzas y se han favorecido las políticas destinadas a la creación de empleo.

En un comunicado, el delegado ha manifestado que, tras la Conferencia de Presidentes, estamos ante "la oportunidad y el reto de alcanzar acuerdos de calado" a nivel del Estado en materia de presupuestos, financiación autonómica y local, educación, sistema de bienestar social y pensiones y ha añadido que, "en la legislatura del diálogo, en la que tanto nos jugamos, quien no trabaje en favor del consenso y los acuerdos se equivocará".

Sanz ha recordado, a este respecto, que cualquier decisión que afecte a la financiación de las comunidades autónomas debe ser adoptada "con el mayor grado de consenso posible entre todos los implicados" y ha explicado que en estos momentos, y de acuerdo con las decisiones de la Conferencia de Presidentes, "toca esperar a la propuesta de reforma del sistema de financiación que elaborará un comité de expertos durante los próximos meses".

El delegado ha reiterado que el actual sistema de financiación "no nos gusta, ni lo apoyamos en su día, cuando fue aprobado sin oposición alguna por parte del Gobierno andaluz", porque "no nos parecía equitativo". Pero, al mismo tiempo, ha insistido en que "no se puede abordar la reforma del sistema sin un consenso lo más amplio posible en torno a una propuesta que garantice la solidaridad, la corresponsabilidad fiscal y el trato igualitario" entre las diferentes comunidades autónomas.

En este sentido, y en relación con las peticiones de la Junta para que se le condonen los intereses de los fondos de liquidez extraordinaria recibidos durante la legislatura de la crisis, el delegado ha dicho que "no es el momento de reivindicar, sino de dialogar", al tiempo que ha destacado el "firme compromiso" del Gobierno de Mariano Rajoy con Andalucía durante "unos años muy complicados", en los que la Junta y las entidades locales andaluzas han recibido liquidez 'extra' por importe de más de 35.000 millones de euros, con un ahorro en intereses de 7.400 millones.

El delegado también ha defendido la actuación del Gobierno en materia de dependencia, y ha recordado que "el Estado aporta un 58 por ciento de la financiación de la Dependencia en Andalucía, superando en más de 5 puntos la aportación media para el conjunto de toda España.

Por otra parte, ha subrayado que la decisión sobre la implantación de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Junta de Andalucía está supeditada a una reunión de la comisión bilateral.

Finalmente, Sanz se ha declarado convencido de que "habrá un antes y un después" de la reciente Conferencia de Presidentes en las relaciones con las comunidades autónomas, ya que "siempre que hemos trabajado juntos hemos tenido éxito", según ha dicho.

Por tanto, a su juicio, "se entiende mal el discurso reivindicativo cuando lo que debemos procurar es la unidad de acción entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, porque es lo que funciona y nos conduce al éxito".