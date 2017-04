El Senado pide al Gobierno que la recaudación de la 'X solidaria' también pueda destinarse a investigar enfermedades

Etiquetas

La Comisión de Hacienda del Senado ha aprobado este martes una moción por la que instan al Gobierno a que estudie la posibilidad de que los fondos recaudados a través de la casilla de la 'X solidaria' de la declaración de la renta pueda destinarse también a la investigación de distintas enfermedades como el cáncer, las cardiovasculares o las raras.

La iniciativa, apoyada por todos los grupos salvo el PNV, que se abstuvo en la votación, surgió de una propuesta de la senadora de la Agrupación Socialista Gomera Yaiza Castilla (integrada en el Grupo Mixto) que pedía una casilla específica en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para destinar el 0,7 por ciento de este impuesto a la investigación sanitaria, como ya se hace con la Iglesia Católica o las Actividades de Interés Social, a través de la llamada 'X solidaria'.

"Pedimos que se dé la posibilidad al ciudadano de elegir", ha resaltado esta senadora durante la defensa de la iniciativa, aclarando que no pretende cuestionar la existencia de ambas casillas.

Sin embargo, el PP ha introducido una enmienda para que el Gobierno estudie si es posible realizar los cambios normativos pertinentes e incluir la investigación de distintas enfermedades entre las actividades generales consideradas de interés social, "siempre que no suponga una reducción para las opciones ya establecidas en dicha asignación".

"Tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos abrir un cajón desastre y pensar que la solución está vía IRPF y en abrir casillas infinitas como propuestas se formulen", ha señalado la senadora 'popular' María Isabel Sánchez Torregrosa, que defiende que la inversión en investigación debe hacerse a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En ello ha coincidido el portavoz del PSOE Juan María Vázquez, que sin embargo se ha mostrado su preocupación porque la iniciativa establece que el destinar fondos a investigación no debe suponer una reducción a los que reciben actualmente las entidades beneficiarias de la 'X solidaria'.

"Si se queda en el 0,7 por ciento y no puede haber reducción de lo que hay ahora, ya me dirán de donde va a salir el dinero para lo nuevo. Debe abrirse el paquete para renegociar lo que se asigna a cada uno y no cerrar la posibilidad de que alguien reciba menos de lo que reciben actualmente", ha destacado.

La petición original de una casilla especifica para la investigación también se había solicitado mediante una iniciativa ciudadana registrada en 'Change.org'. El pasado 13 de diciembre se entregaron un millón de firmas en el Congreso de los Diputados y el 4 de febrero más dos millones de peticiones en los ministerios de Hacienda y Sanidad.