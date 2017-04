De la Serna: No se puede responsabilizar a Gobierno central de la pérdida de los 22 millones de Valdecilla

Etiquetas

Espera que "en próximas ocasiones" el Gobierno de Cantabria "haga bien las cosas" y "presente la información bien" y "a tiempo".

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha opinado que "no se puede responsabilizar" al Gobierno de España y a su presidente, Mariano Rajoy, de que el Gobierno de Cantabria no presentara una petición "bien formulada" para haber podido recibir los 22 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 para las obras del hospital Valdecilla.

"Yo no soy quién tampoco para decir cómo uno tiene que presentar los papeles para conseguir las ayudas, las subvenciones... Yo creo que de eso todos sabemos mucho porque estamos acostumbrados a hacerlo", ha aseverado el exalcalde santanderino, en declaraciones realizadas este domingo a los medios de comunicación en Santo Toribio de Liébana, donde ha asistido a la apertura de la 'Puerta del Perdón' del Monasterio que da inicio al Año Jubilar Lebaniego.

El titular de la cartera de Fomento "confía", y se ha mostrado "seguro" de ello, de que "en próximas ocasiones", el Gobierno de Cantabria "haga bien las cosas" y "presente la información bien" y "a tiempo".

"Evidentemente, nuestro interés y nuestra intención, del Gobierno de España, no es otra que haber dado respuesta a una petición bien formulada pero no ha sido así. Y desde luego a quien no se puede responsabilizar es a Rajoy y al Gobierno de España", ha zanjado De la Serna.

En estas mismas declaraciones, y después de que desde el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE se haya denunciado el "maltrato" a la comunidad autónoma en el proyecto de PGE de este año, De la Serna ha señalado que a la comunidad autónoma el Gobierno central le va a dar "casi 200 millones adicionales" a la región en el sistema de financiación.

Y ello --ha recalcado-- pese a que Cantabria "incumplió el objetivo de déficit" de 2016 por "146 millones de euros". "No lo ha hecho por 20 millones ni por 25, lo ha hecho por 146 millones de euros", ha insistido.