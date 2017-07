Soler asegura que la nueva propuesta de déficit de Hacienda "no responde en absoluto a la realidad valenciana"

Etiquetas

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha explicado este jueves que su voto en contra de la nueva propuesta de déficit del departamento que dirige Cristóbal Montoro se debe a que "son coherentes", "no responde en absoluto a la realidad valenciana" y "ni de lejos puede satisfacer nuestras necesidades".

Así lo ha manifestado Soler en los pasillos de las Corts, al ser preguntado por la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para este viernes, y en la que Hacienda propondrá elevar del 0,3% al 0,4% el objetivo de déficit de las CCAA para 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y mantener la meta de equilibrio para 2020.

"Estos regalitos entre comillas que hace el ministro no responden en absoluto a la realidad valenciana porque es una décima más cuando partimos de un déficit del 2,59% en 2015 y de un 1,53% en 2016. Estamos en una situación infinitivamente diferente del escenario que plantea. Por tanto, vamos a votar que no porque no soluciona los problemas", ha subrayado.

Soler ha indicado que hay un "problema de fondo" y es que "quien parte y reparte se queda con la mejor parte". "Hay un 2,2% que fija Bruselas y el criterio de reparto vertical entre la administración central, autonómica y el Ayuntamiento la fija él --Montoro-- motu proprio y sin consultar", ha reprobado el conseller.

En este sentido, ha criticado que 10 comunidades le replicaron en el último CPFF esta cuestión y "no hizo ni caso y decidió que el objetivo de déficit era 0,3%. Ahora rectifica, pero en nuestro caso no cambia las cosas en absoluto", ha puntualizado.

A su juicio, se debería de haber hecho "una reflexión más en profundidad" sobre cómo se reparte ese 2,2% que fija Bruselas de acuerdo al peso relativo del gasto público de las administraciones o de la naturaleza de las competencias. "Todo eso no se ha hecho y, cuando se tiene que concretar todo eso, lo hace de manera unilateral. Es insuficiente para las CCAA y para la Comunitat ni de lejos puede satisfacer nuestras necesidades".

"PENSAMOS QUE NO ES CORRECTO"

Insistido por los argumentos que esgrime Montoro para no atender las peticiones de las autonomías sobre el reparto del déficit, Soler ha puntualizado que "la ley está de su lado" y porque el ministro cree que "eso es lo correcto", pero "nosotros pensamos que no lo es".

Para Soler, es "muy importante" la introducción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el debate porque ésta defiende la cuestión de la "factibilidad" que supone que "uno no puede proponer objetivos no factibles porque eso llo que va a crear es insatisfacción a todos".

Por eso, ha considerado que en el tema del objetivo de déficit y en la regla de gasto "hay un problema de factibilidad n la caso de las comunidades autónomas en general y nosotros en particular y eso el ministro lo sabe", ha señalado.

"Nosotros con unos déficits estructurales del 1% como tendremos este año, ¿Qué podemos hacer?", se ha preguntado el conseller, para subrayar que no va a cerrar "escuelas o hospitales".

"Esto se sabe y hace tres años que se debería de haber cambiado y la pregunta es en qué está pensando la administración del Estado porque esto no afecta a los consellers de Hacienda, sino a la ciudadanía", ha dicho.

ESPERA QUE RAJOY "CUMPLA SU PALABRA"

Así, ha manifestado que espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "cumpla su palabra" y este año se cambie el sistema de financiación autonómico que, a su juicio, "tiene que ir de la mano de una restructuración de la deuda" porque "con la deuda que tenemos ya puedes insuflar más recursos al sistema que la losa de la costes financieros se acabaría con nuestras posibilidades de mejorar un poco la situación", ha subrayado.

Asimismo, Soler ha hecho hincapié en que hay que cambiar otras cosas, como la tasa de funcionarios por 1.000 habitantes ya que ha indicado que la Comunitat tiene la más baja y hay autonomías con el doble de funcionarios para las mismas competencias que la Comunitat y "donde no hay manos no se puede llegar".