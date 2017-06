Sota ve "posible" cumplir el objetivo de déficit y cree que no habrá más recortes, algo que PP y Podemos dudan

Etiquetas

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, sostiene que la ejecución del Presupuesto regional de 2017 va "de acuerdo a las expectativas"; ve "posible" cumplir el objetivo de déficit de este año (0,6% del PIB), y cree que la comunidad autónoma no va a tener que hacer nuevos recortes, una afirmación esta última que cuestionan PP y Podemos.

En su primera comparecencia en la recientemente constituida Comisión Especial no permanente de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria a fin de informar sobre el estado de ejecución del Presupuesto de este año, Sota ha asegurado que en "en estos momentos" Cantabria cumple con los tres objetivos que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria: el de déficit, el de gasto y el de deuda.

Y ha asegurado que "hasta ahora todos los informes" de los que dispone el Ejecutivo afirman que es "posible" que la comunidad autónoma cumpla con el objetivo de déficit, para lo que confía en que se cumplan las previsiones de ingresos procedentes del Estado para Cantabria, que crecen con respecto a 2016.

Además, el consejero ha asegurado que su Ejecutivo hará "todo lo posible" para "recuperar" ingresos no abonados por el Gobierno de España a Cantabria y ha vuelto a achacar los incumplimientos del Estado que la comunidad autónoma sobrepasara el objetivo de déficit de 2016, que era del 0,7%, y llegara al 1,45% del PIB, lo que obligó a realizar un plan de ajuste de 21,7 millones en el gasto para poder recibir los 221 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Respecto a este plan, desde el PP y Podemos le han reprochado algunos recortes realizados en dicho documento --algunos de los cuales Sota cree que no pueden denominarse así--.

Entre ellos, figuran los 5 millones de ajuste en Obras Públicas y los otros 5 en materia de empleo, en el casi la mitad son de partidas para personas desempleadas de larga duración; los 450.000 euros en el plan de recuperación industrial de la Comarca del Besaya, o los 2,3 millones en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, entre otros.

PP Y PODEMOS CREEN QUE HABRÁ MÁS RECORTES

El portavoz de Podemos en la Comisión, José Ramón Blanco, ha criticado que se hayan realizado recortes en áreas que el Parlamento regional acordó "blindar", según una moción aprobada el pasado 8 de mayo.

"Usted en la primera ocasión ha ignorado el mandato del Parlamento", le ha reprochado el podemita, que ha achacado el recorte que Cantabria ha tenido que realizar por incumplir el objetivo de déficit de 2016 a unos presupuestos "con ingresos irreales".

Blanco ha afirmado que los Presupuestos de 2017 incurren "en los mismos errores" que los del año anterior y por ello considera que este año la comunidad "lleva el mismo camino".

Según el podemita, la "cabezonería" del Gobierno de Cantabria de aprobar presupuestos con ingresos "irreales" solo va a llevar a "recortes y más recortes". Por ello, cree que el ajuste de 21,7 millones que ha habido que realizar "es solo el principio".

También la diputada del PP y exconsejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, que ha criticado que Sota "eche la culpa" de su "incapacidad personal" en la gestión económica de la comunidad autónoma a "terceros", cree que Cantabria podría tener que hacer nuevos recortes este año.

"¿Qué sabe algo que no sabemos nosotros?", le ha espetado Sota tras aludir Mazas a la posibilidad de que la comunidad autónoma vaya a tener que hacer nuevos recortes. "¿Tiene algún hilo con Montoro?", le ha preguntado el titular de Economía, Hacienda y Empleo a su antecesora en el cargo, a la que ha pedido que si "sabe algo más" lo comunique.

Mazas considera que, además de los ajustes que ha habido que hacer en el plan remitido al Gobierno regional, cree que "otro recorte" es el acuerdo de no disponibilidad aprobado en Consejo de Gobierno del 8 de junio y considera que "quizás" no sea el único que se haga este ejercicio.

En dicho acuerdo, el Gobierno de Cantabria aprobó la no disponibilidad de créditos presupuestario en los capítulos II, IV, VI y VII.

Sota ha opinado que no se trata de ningún recorte y ha señalado que lo que se aprueba con este acuerdo de no disponibilidad es que los sobrantes de adjudicaciones o subvenciones no agotadas se destinen a compensar los 22 millones que Cantabria no recibirá este año por la financiación de Valdecilla y que, en cambio, sí estaban recogidos en el Presupuesto

regional pues la previsión era contar con esa partida.

Por otra parte, Sota ha explicado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 29 de junio "le dirá lo que le corresponde oír" al ministro respecto a lo que está ocurriendo con Cantabria y a los incumplimientos del Estado con la comunidad autónoma.

Está previsto que Sota vuelva a comparecer en dicha comisión el 20 de septiembre para ofrecer datos actualizados sobre la ejecución presupuestaria.

El PRC considera que en esta comparecencia de septiembre el consejo podrá ofrecer ya datos "más avanzados" y "objetivos", que los expuestos hoy si se tiene en cuenta que el Presupuesto regional entró en vigor el 1 de marzo.

Y sostiene que aunque la ejecución presupuestaria "podría ir mejor", "no va tan mal" teniendo en cuenta que los Presupuestos entraron en vigor el 1 de marzo y, a su juicio, no ha habido tiempo de poner en marcha algunas partidas.

Por su parte, el PSOE ha defendido la gestión económica del Gobierno de Cantabria y el "esfuerzo presupuestario" que está realizando frente a Ejecutivo central que está, a su juicio, "estrangulando" a la comunidad autónoma. Según ha dicho, es "complicado cumplir" cuando se parte del "incumplimiento" del Gobierno de España.

La portavoz socialista en el Parlamento, Silvia Abascal, ha acusado a Podemos de acudir a la comisión "con el discurso hecho" y de hablar "desde la ignorancia" de no haber gestionado nunca un Presupuesto.

Respecto a las críticas de Podemos sobre la escasa o nula ejecución de algunas partidas o sobre la marcha de los ingresos, Abascal le ha recordado que los presupuestos son algo "dinámico".

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Según datos recientemente publicados en el Boletín Oficial de Cantabria sobre la ejecución del Presupuesto regional, hasta el 31 de mayo la comuniun déficit de 104 millones hasta mayo.

Los datos correspondientes al quinto mes del año mostraban que Cantabria ingresó hasta entonces 769,9 millones y gastó 874,06 con lo que contabilizó un déficit del 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB).

Estos datos de ejecución del presupuesto de Cantabria no incluyen las cuentas de las empresas públicas ni otras como las de la Universidad de Cantabria.

De los 769,96 millones que ingresó Cantabria hasta mayo, la mayor parte corresponde a la recaudación por el IRPF (199.8 millones), seguido de la recaudación por IVA, con 194,4 millones, transferencias del Estado (175,8 millones) y los impuestos sobre consumos específicos (que gravan el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos, entre otros), con 86 millones.

Desde Podemos y el PP se han criticado los desvíos en algunos ingresos respecto a lo previsto, como lo relativo a impuestos indirectos, como el IVA, o el de sucesiones y donaciones.

Por su parte, las políticas sanitarias concentraron la mayor partida de gasto hasta el quinto mes del año, con 399,1 millones, seguidas de las de educación, con 218,1 millones, algo que el PRC ha destacado hoy.

Además, a las infraestructuras se destinaron 75,7 millones (superadas por la deuda, donde fueron 82,3 millones) y a los servicios sociales y la promoción social se dedicaron casi 71,2 millones.

Hasta mayo, el Gobierno de Cantabria contrató préstamos por 71,7 millones y amortizó 70 millones de deuda, con lo que el endeudamiento de la comunidad autónoma se situó en 2.648,2 millones, un -1,7% menor que registrada el pasado mes de enero (2.694 millones)