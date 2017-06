Stop Impuesto Sucesiones lamenta el "malabarismo" de Cs y pide que "cumpla su palabra y se deje de parche" sobre la tasa

Etiquetas

La organización 'Stop Impuesto Sucesiones' lamenta el "malabarismo" de Ciudadanos y ha pedido a la formación naranja que "cumpla con su palabra y se deje de parches" en este impuesto.

Esta organización ha reaccionado a la noticia de que Ciudadanos (Cs) Andalucía ha condicionado su apoyo al Presupuesto de la Junta para el 2018 a que se produzca una rebaja "ambiciosa" del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, mientras que el PSOE-A se ha mostrado "abierto al diálogo" para buscar puntos de encuentro, aunque sin precisar hasta dónde estarían dispuestos a reducir este tributo que Cs quiere bonificar casi al 100 por ciento como en otras comunidades.

El presidente de esta asociación, Juan Carlos Valverde, ha indicado a Europa Press que Ciudadanos, "en un constante alarde de malabarismo político, no ha demostrado otra cosa que su única preocupación por perpetuarse a toda costa en el poder, no dudando para ello en realizar toda clase de pactos contranatura, incumpliendo una y otra vez sus promesas electorales, actuando no ya como partido bisagra, sino como tenaza implacable, que destroza aún más y sin justificación alguna una sociedad andaluza sumida en una profunda crisis económica y social".

Lamenta que "todo el sudor, trabajo, esfuerzo y esperanzas expoliado sin piedad a quienes tan solo querían legarnos un futuro mejor sirve únicamente para pagar la mala gestión, corruptelas, despropósitos, pesebrismo y perpetuación de un régimen clientelar, una mísera dedocracia señalada por la UE como la mas corrupta del país, que ostenta la vergüenza añadida de batir todos los indicadores de pobreza".

Por ello, 'Stop Impuesto Sucesiones' pide a Ciudadanos que "deje de dar la espalda al pueblo a quien dice representar, tenga por una vez la honradez moral, decencia y valentía política de cumplir la palabra empeñada, dejándose de inútiles parches para justificar lo injustificable acabe definitivamente con el drama social provocado a miles de honradas familias trabajadoras andaluzas por un impuesto, injusto, discriminatorio, cruel, abusivo e inútil, tomando como propio el clamor popular y llamamientos desde todos los sectores y colectivos de nuestra tierra para terminar con tanta injusticia".

Ha dejado claro que 'Stop Impuesto de Sucesiones' "no cejará en el empeño, por más que una maquinaria de poder bien engrasada quiera impedírnoslo", de forma que considera que "al final del camino abriremos la puerta a la justicia acabando con tanto sufrimiento o ésta será derribada a fuerza de tanto llamar sin respuesta".

PERJUICIOS DEL TRIBUTO

'Stop Impuesto Sucesiones' considera que ese impuesto "es injusto pues fomenta la desigualdad entre españoles, vulnerando principios constitucionales y de la Unión europea; es discriminatorio, cebándose unicamente con la clase trabajadora, los 'ricos' tienen los instrumentos fiscales y medios proporcionados por el propio gobierno para evadirlo o reducirlo al máximo; es inútil, al no cumplir por tanto el fin para el que fue creado 'la teórica redistribución de la riqueza'".

Considera que este impuesto además "es marginal, ya que tan solo supone una media del 1,3 por ciento de los recursos no financieros que manejan las regiones; es confiscatorio, expoliándote a la fuerza lo que legítimamente por derecho te pertenece; es abusivo, tributando una vez más por lo ya tributado gravado y pagado varias veces a lo largo de una vida de esfuerzo; y es cruel, riéndose de la voluntad de tus difuntos que lucharon por darte una vida mejor".

A su juicio, también es "desproporcionado, frente al resto de tributos aprovechándose de la fuerte carga emocional que comportan los bienes sobre los que recae; es corrupto, en su base de calculo inflando los coeficientes para asegurar la 'mordida'; es desalmado, pues no tiene en cuenta la situación real del heredero, exigiendo un pago por adelantado para liberar unos bienes legítimamente suyos; y es despiadado, al no aceptar la renuncia posterior, la dación en pago, o la fragmentación de la herencia".

Asegura que esta tasa es "contrario a la familia, al ser la unidad familiar en su conjunto quien asume y sufre los sacrificios para crear el legado que después le es despiadadamente arrebatado; es inhumano, sumiendo a la familia en la mas absoluta indefensión y ruina ante el desproporcionado abuso de poder de la administración publica cuyo deber debería ser defender el bien común y procurar en todo momento la felicidad de los administrados; es indigno, privándote de tu pasado, robándote el presente e hipotecando el futuro de tu familia; y es un ataque directo al ahorro, y por tanto a la inversión".

Añade que el impuesto "es devastador fomentando la fuga de empresas y capitales empobreciendo con ello a nuestra tierra, estando ya Andalucía en el umbral del 35,4 por ciento de pobreza, trece puntos por encima de la media nacional; es antisocial; es despótico, provocando la renuncias de las familias al no poder disponer del bien ni acceder al crédito para liquidar el impuesto; y es un bandolerismo institucional, robando al pobre para dárselo al rico, embargando a la clase trabajadora unos bienes que son malvendidos a quienes realmente tienen capital sobrado".

Para 'Stop Impuesto Sucesiones', este impuesto "es usurero, pues una vez subastados tus bienes por un valor muy inferior al reclamado sigues debiendo el diferencial a la Junta quien ademas aplica sanciones económicas e intereses desproporcionados; es inmoral, un tributo denostado y marcado como injusto en su aplicación por el Defensor del Pueblo andaluz y nacional, el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo e incluso el mismo Tribunal Europeo".

Considera que "es un desacato de la clase política a los preceptos de nuestra constitución, creada para y por la defensa igualdad y bienestar de todos los españoles; es un engaño continuo al pueblo por parte de egolatras políticos egoístas que traicionan con total descaro e impunidad sus programas electorales en beneficio propio; y es un abuso canalla del poder, porque la presidenta de la Junta, Susana Diaz, y sus socios de gobierno, desde su prepotencia política, consienten todo lo anterior dando la espalda al pueblo a quien dicen representar, dilapidan fondos públicos tratando de ocultar la sangrante realidad, mientras amparan y promueven este incuestionable drama social, haciendo caso omiso del clamor popular y llamamientos de todos los sectores".