Susana Díaz no contempla la posibilidad de que el Gobierno no impulse este año una nueva financiación y Cs expresa dudas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho este jueves que no contempla la posibilidad de que el Gobierno de la Nación, liderado por Mariano Rajoy, no cumpla la ley y también "su palabra" de impulsar este año un nuevo sistema de financiación autonómica, algo que ella exigirá.

Así ha respondido Díaz, después de que el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, le haya preguntado en su debate en el Pleno del Parlamento cual es su "plan B" en el caso de que el Gobierno, como Cs cree, no impulse dicha reforma este año.

"Para mí el plan B siempre es el cumplimiento de la ley, no contemplo que el Gobierno no cumpla con la ley, porque hay que hacerlo cuando te gusta y cuando no", ha asegurado Díaz, quien ha recordado que el Gobierno y la Conferencia de Presidentes acordaron de manera unánime un documento que obliga, en primer lugar, a que este año haya un nuevo modelo.

También se recoge en dicho documento, según ha explicado la presidenta de la Junta, el compromiso de crear un grupo de expertos, "algo que ya se ha cumplido". Si bien, ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "se haya inventado ahora un grupo de técnicos que evalúen a los expertos para dar una patada al balón y no hablar de lo que se tiene que hablar".

Tras apuntar que en enero tiene que reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), después la Conferencia de Presidentes y posteriormente aprobarse la reforma en el Congreso de los Diputados, Díaz ha advertido de que Andalucía "no aguanta una tercera prórroga" del modelo porque solo en 2015 ha dejado de recibir 850 millones.

Díaz, que ha denunciado que cada andaluz recibe 104 menos por habitante que la media del resto de españoles, lo que deja fuera del sistema a 220.000 andaluces, ha insistido en que no contempla la posibilidad de que el Gobierno no impulse este año el nuevo modelo de financiación, "y así lo exigiré".

DÍAZ: YO DEFENDERÉ A ANDALUCÍA, NO AL PSOE

Junto a ello, la jefa del Ejecutivo andaluz ha querido dejar claro, antes las dudas planteadas por Marín sobre el posicionamiento del PSOE en este debate, que ella va a defender a Andalucía "porque son los andaluces quienes me han votado". "Yo no voy a defender los intereses del PSOE sino de Andalucía y llevaré la voz de esta comunidad", ha subrayado.

Susana Díaz ha dicho compartir con Juan Marín la necesidad de la eficiencia en los recursos públicos y también de una armonización fiscal. "No sabe usted la que me cayó en enero cuando defendí esta armonización en la Conferencia de Presidentes, algunos se pasearon por los platós criticando mi posicionamiento y que nombrara el dumping fiscal", ha señalado Díaz.

En su opinión, "algunos han utilizado la mala financiación para dedicarse exclusivamente a demonizar el sistema fiscal y que no se aborde lo principal, que tiene que haber igualdad entre todos los ciudadanos". También ha defendido la presidenta que los ingresos deben ser los suficientes para garantizar la presentación de los servicios públicos.

MARÍN: EL GOBIERNO NO VA A PONER 11.OOO MILLONES MÁS

Por su parte, el dirigente de la formación naranja ha indicado que su formación no cree que haya que eliminar el 'statu quo' anterior en la financiación autonómica pero sí subir las aportaciones al conjunto de las comunidades que no reciben lo que les corresponde. Para ello, "hay que meter 11.000 millones más en la bolsa de las comunidades y no creo que el Gobierno lo haga".

Ha defendido un proceso de armonización fiscal para todo el territorio nacional, argumentado que los expertos invitan al Gobierno a armonizar los impuestos y a elevar el mínimo exento del impuesto de sucesiones y donaciones. "Hay que hacer justicia social y que no haya comunidades como Andalucía que paguen más", ha advertido Marín.

Ha dicho esperar que al PSOE "no se le encoja el dedo" cuando haya que votar dicha armonización, defendiendo también la necesidad de revisar el concepto de población ajustada como variable para el reparto de los recursos y de definir un catálogo de servicios comunes en todos los territorios.

Además, el líder de Cs en Andalucía ha reclamado un fondo de estabilización presupuestaria para que cuando lleguen épocas de crisis no haya que establecer recortes y la creación de mecanismos de control del gasto. "Hay que controlar que el dinero que viene para la financiación se gasta en los servicios públicos fundamentales y no en otras políticas", ha concluido.