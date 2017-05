Susana Díaz critica que el PP-A "esconde la cabeza debajo del ala" mientras "atropellan" a Andalucía con los PGE

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este jueves que la "derecha" en la comunidad autónoma, en alusión al PP-A, "esconde la cabeza debajo del ala" mientras los andaluces "estamos siendo atropellados de manera injustificada" con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que constituyen un "atropello".

La dirigente socialista se ha pronunciado de esta manera en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde Susana Díaz ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de seguir "menospreciando a las comunidades autónomas" y tratándolas "con desdén, invadiendo por la vía de los recursos nuestras competencias".

La presidenta de la Junta ha advertido de que "el atropello para Andalucía" en los PGE no está sólo en el capítulo de gasto público, sino también en los ingresos y las inversiones.

Así, Díaz ha aseverado que "pretenden atropellarnos en los ingresos", y al respecto se ha reafirmado en que, como dijo en el anterior Pleno, "es falso" lo de "los 835 millones de euros que el PP dijo que íbamos a tener de más este año para Andalucía".

Al respecto, ha apuntado que "hoy aún no conocemos las entregas a cuenta que vamos a tener", así como que "se nos ha dicho que no se nos va a flexibilizar la regla de gasto", y que "de esos 835 millones, hay 375 que directamente no vamos a poder gastar, y que si nuestras entregas a cuenta no se corresponden con esos 835 millones tendremos que devolverlos en próximos ejercicios presupuestarios".

Susana Díaz ha agregado que "este Presupuesto nos obliga a afrontar en solitario la educación, el empleo y las ayudas a las corporaciones locales", y al hilo ha dado cifras como que "en los Presupuestos de 2011 la dotación para la educación era un 11,2 por ciento más que ahora; en sanidad un 3,8 por ciento más; en servicios sociales y promoción social un 4,5 por ciento más", así como que "estos Presupuestos contemplan tres puntos menos en gasto social de lo que había en 2011 en plena crisis económica".

Tras lamentar además que "los ciudadanos vamos a pagar 19.000 millones más de IVA y 8.300 millones más de IRPF", Díaz ha enfatizado que "pagamos más y encima recibimos menos a través de nuestra educación, sanidad y dependencia, y eso para que los que más tienen paguen menos".

INVERSIONES

En relación a las inversiones, la presidenta de la Junta ha criticado que "no es que sean las más escasas de todo el periodo del PP", sino que constituyen "un atropello". Así, ha alertado de que "mientras que la inversión se reduce en toda España de media en un 22,7 por ciento, en Andalucía se reducen 14 puntos más".

"Por eso está escondido el líder del PP-A y la derecha en Andalucía, porque no hay quien explique que Andalucía esté castigada con 14 puntos menos de inversión que el resto de España", ha argumentado Díaz, que ha apuntado que "estos Presupuestos no están hechos pensando en el país ni mucho menos en Andalucía, sino exclusivamente en los intereses de Rajoy".

Ha agregado que "alguien tendrá que explicar aquí cómo cuatro de cada diez euros se le recortan a Andalucía por la cara", y ha criticado las partidas destinadas a "infraestructuras de primer nivel", como "el engaño de los 20 millones en la Algeciras-Bobadilla", pese a que supone "un proyecto de modernización fundamental" en una "zona con necesidad de inversiones".

Díaz ha lamentado otras cuestiones como que "no se ha respondido tampoco a las inversiones para la llegada del AVE hacia Almería", se destinan "dotaciones mínimas para la Alta Velocidad en Sevilla, Huelva y Cádiz; desaparece la mención al Metrotrén de Córdoba; los Presupuestos son nimios para los servicios de Cercanías de Sevilla y Málaga y el corredor ferroviario de la Costa del Sol; no hay ni un solo euro para el Metro de Sevilla; cae la inversión de la SE-40, no se avanza en los tramos de la A-32 y se relegan todas las dotaciones de la A-81".

Todo eso ocurre, según ha lamentado Díaz al concluir, pese a que Andalucía es "una comunidad autónoma que ha cumplido con el déficit, que está por debajo de la deuda y que está creando empleo".

MARIO JIMÉNEZ CRITICA EL "TAJAZO" HACIA ANDALUCÍA

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha criticado también el "tajazo" de fondos para Andalucía a través de los PGE, y ha aludido al Programa de Estabilidad 2017-2020 que el Gobierno central ha presentado a Bruselas y que "continúa en la línea de seguir reduciendo el gasto público", algo que "no es casualidad", ya que "forma parte de una estrategia bien clara para el desmantelamiento de los servicios públicos y después su privatización", según ha apuntado el socialista.

Jiménez ha enumerado datos sobre "la evolución del gasto de los servicios públicos generales" según lo contemplado en ese programa del Ejecutivo, señalando que "se quiere llevar ese gasto de los 6,03 puntos porcentuales del PIB actual al 5,65", comentando que "en sanidad eso significaría reducir prácticamente un punto porcentual, del 6,47 al 5,57 que se ha estipulado para 2020; en educación se prevé alcanzar el 3,67 en 2020, frente al 3,93 actual, o el 4,40 que se encontró el PP al llegar al Gobierno", y en ese sentido ha incidido en que "este asalto al patrimonio del bienestar de los españoles empezó en 2011", con la llegada de Rajoy a la Moncloa.

Así, ha citado "cifras que dan idea de esta voladura de nuestro estado del bienestar", como que "en sanidad se han recortado más de 1.900 millones" con Rajoy en el Gobierno; "casi 3.500 millones en educación", mientras que "en servicios sociales y promoción social se han rebajado en más de 1.700 millones de euros; en fomento del empleo se ha reducido la dotación en casi 15.000 millones de euros desde 2011, y en vivienda ha caído la inversión pública en más de 3.300 millones de euros en estos años".

"Más de 25.300 millones de euros de tajazo a los servicios públicos esenciales en este país", ha resumido Jiménez, para quien "todo esto tiene un objetivo político e ideológico", y "quizá tenga otros objetivos inconfesables".

"Siempre es lo mismo, desmantelar por la vía de los presupuestos los servicios públicos esenciales, favoreciendo su privatización", ha añadido, para criticar seguidamente el "tajazo" que suponen para Andalucía los PGE de 2017, con más de un 33 por ciento de caída de inversión o una reducción de los fondos de compensación interterritorial.

Jiménez ha llamado la atención sobre datos como la menor inversión por habitante en Andalucía en relación a la media nacional o que haya "doce comunidades autónomas que este año dispondrán de una inversión por habitante mayor que Andalucía", cifras ante las que "el PP-A y su presidente no han dicho nada".

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento ha concluido insistiendo en que los PGE presentados por el Gobierno "no apuestan por el empleo, dan la espalda a Andalucía, no dan respuesta a los problemas de la ciudadanía ni a los retos que tiene por delante", y reflejan una "voluntad de castigo terrible" con la comunidad autónoma andaluza.