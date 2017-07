Tudanca cree una "desvergüenza" que Montoro "juegue con la caja" y reparta "migajas" entre las CCAA

Etiquetas

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha considerado una "desvergüenza" que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "juegue con la caja" tras su anuncio de incrementar hasta el 0,4 por ciento el objetivo de déficit de las comunidades para el próximo año, lo que ha considerado un reparto de "migajas". Anuncio que llega una semana después de fijar un objetivo de déficit para las comunidades del 0,3 por ciento.

"Me parece una absoluta desvergüenza que Montoro juegue con la caja, con el dinero de todos como si fuese suyo", ha lamentado Tudanca en declaraciones a Europa Press, tras lo que se ha preguntado cómo es posible que el ministro "se levante por la mañana y diga que le va a dar una migajas a las comunidades autónomas".

Tudanca ha insistido en que el ministro se debería sentar con las autonomías para negociar "entre iguales" porque el Estado "no es el padre de familia que reparte dádivas a sus hijos menores de edad", ya que las comunidades "son tan Estado como el Estado".

El líder socialista ha insistido en que las cuantías repartidas "no es dinero abstracto" sino que sirve para prestar unos servicios públicos "de calidad". "No puede ser, las comunidades han estado ahogadas por las políticas de Montoro, que estaba más ocupado en amnistiar defraudadores fiscales que en recaudar de forma más justa a los que más tienen para dar el dinero que necesitaban las comunidades para prestar servicios", ha aseverado.

No obstante, ha asegurado que lo que está "claro" es que estas rectificaciones sobre el objetivo de déficit no se habrían producido si no hubiera regiones gobernadas por el PSOE. "Si tuviéramos que esperar a que el Gobierno de Castilla y León dejara de hincar la rodilla en señal de sumisión ante le gobierno de España estaríamos perdidos", ha concluido.