(VIDEO) EL PSOE NO APOYARÁ LOS PRESUPUESTOS, CON “INDEPENDENCIA” DE QUIÉN LIDERE EL PARTIDO

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, aseguró este jueves que el partido "no puede aprobar" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que prepara el Gobierno, algo que aseguró es "independiente de quién sea el líder político del PSOE en los próximos años".En una entrevista concedida a Servimedia, Saura reiteró que el liderazgo político del PSOE es "independiente" del apoyo a los PGE, algo que consideró "no han entendido en el Gobierno"."El problema de los PGE para el año 2017, que el Gobierno dice que está elaborando, es una cuestión de prioridades" económicas y sociales, defendió. El diputado explicó que "ya hay cosas del futuro Presupuesto que no nos gustan". Así, indicó que "el 40% de los PGE es el sistema de pensiones" y "aplicando el índice de revalorización, los pensionistas van a perder poder adquisitivo en 2017" y "no estamos de acuerdo" con ello.Además, criticó que las prestaciones por desempleo "van a seguir cayendo" en las cuentas de 2017 y que, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que se encarga de las políticas de I+D+i, habrá un recorte del 11%, según se desprende del acuerdo de no disponibilidad.A todo ello se une, subrayó el portavoz económico del PSOE, que en materia de ingresos el "Gobierno se niega a hablar de una reforma en profundidad de la fiscalidad" en España, algo que es "fundamental".Por ello, aseguró que el PSOE va a "leer los Presupuestos", aunque recordó que lo primero es "ver qué hace" el Ejecutivo. "Lo que el Gobierno está demostrando una vez más es una falta de rigor y seriedad que no ayuda a la economía española", lamentó Saura.En este sentido, expuso que el Gobierno "nos dijo que en enero iba a llevar los Presupuestos al Congreso, después que en febrero seguro que los llevaba y tampoco, luego Montoro dijo que si no había acuerdo político no iba a llevar los Presupuestos al Congreso". "Ahora nos han dicho que sí los van a llevar, en marzo, para que se aprueben finalmente en junio. Pero si en junio ya tienen que estar aprobados los objetivos de déficit y el 'techo de gasto' para elaborar los Presupuestos de 2018, qué tipo de chapuza hacendística estamos haciendo", denunció.Para el diputado socialista este dilema del Gobierno "no es serio, ni riguroso ni ayuda a dar confianza" en España, por lo que reclamó "que aclaren qué van a hacer con los Presupuestos de 2017".FALTA DE SERIEDAD Y 'CHAPUZA'"Estamos en la pantalla de que el Gobierno no sabe lo que va a hacer", lamentó el diputado, para criticarlo por ser una "falta de seriedad, rigor y una chapuza que no ayuda a la economía española". Saura señaló que "ahora parece que sí, pero para no hacerlo coincidir con el Congreso del PSOE quieren aprobarlos en junio". En este sentido, quiso dejar claro que el hecho de que en el partido haya una gestora y que se esté debatiendo sobre el liderazgo "no es ningún problema, porque aquí lo importante no es quién toma la decisión, sino el fondo de la decisión". "En el PSOE estamos firmemente convencidos de que éstos no son nuestros Presupuestos, que no tienen las prioridades que exigen una economía moderna y que tiene que competir en el mundo y no son unos PGE que reduzcan las desigualdades sociales", destacó.Para el responsable socialista, "lo importante es que haya Presupuestos con la orientación adecuada y con las prioridades adecuadas".Así, apuntó que es "bueno que la economía española tenga un Presupuesto que sea creíble, que se vaya a cumplir, que no lo vayan a cambiar, que no sea papel mojado y que tenga las prioridades que exige la sociedad, que sus empresas tienen que competir en el mundo y que tiene que reducir las desigualdades".