El cuatripartito se reunirá este jueves para analizar la propuesta de Fomento sobre el TAV en Navarra

Ayerdi dice que ahora es "momento de trabajo, de análisis y de conversar" sobre el proyecto

Los cuatro grupos que sostienen el Gobierno foral, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, tienen previsto mantener este jueves una reunión de seguimiento del acuerdo programático, en la que abordarán la propuesta realizada por el Ministerio de Fomento sobre el tren de alta velocidad en Navarra.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, quien ha afirmado que ahora es "momento de trabajo, de análisis y de conversar" y que "en su momento" el Ejecutivo foral dará una respuesta a la propuesta del Estado con "la profundidad y el rigor que un tema tan serio como este merece".

Ayerdi, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, ha explicado que este jueves hay prevista una reunión de seguimiento del acuerdo programático, en la que es "previsible pensar que hablemos de esta cuestión, sin perjuicio de que luego pueda ser necesario o no fijar alguna otra reunión adicional monográfica".

"Por parte del Gobierno en ese sentido totalmente a favor y a disposición, además, seguramente es lo que procede hacer", ha expuesto el vicrepresidente.

Preguntado por las palabras de la presidenta del PPN, Ana Beltrán, quien ha afirmado que si el Gobierno foral no suscribe el convenio el Estado seguirá con las obras, Ayerdi ha señalado que esto "lo ha dicho el ministro también públicamente y en privado", por lo que, según ha dicho, no aprecia "ningún comentario que no se haya dicho en privado".

"Le he escuchado al ministro en público y en privado señalar que para ellos la ejecución de las obras es una cuestión estratégica, importante, y como es su competencia se compromete a que de una u otra manera se ejecute", ha señalado, para agregar que "también le he escuchado decir que ellos preferirían que esto fuera en el marco de un acuerdo con el Gobierno de Navarra".

En este sentido, Ayerdi ha remarcado que "la competencia ferroviaria es del Estado" y que "sea cual sea la fórmula en la que se haga quien paga la infraestructura es el Estado, el principio clave de actuación". "Si evidentemente hay implicación del Gobierno de Navarra en el desarrollo del proyecto habrá que acordar una fórmula de financiación, si no hubiera implicación directamente ejecutaría el Ministerio y pagaría las actuaciones", ha comentado.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que "sea cual sea la fórmula escogida siempre paga el Ministerio". Y en este punto, ha recordado el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, donde "se ha convenido una parte (Guipúzcoa), y no se ha convenido ni Álava ni Vizcaya, aunque en los dos casos paga el Estado".

Sobre el dinero que el Estado adeuda a Navarra de las obras, el vicepresidente ha recordado que en la propuesta realizada por el Ejecutivo central "se recoge expresamente que en este año 2017 se pagará esa deuda", algo que da "por supuesto". "Me parece evidente que el Estado este año nos tendrá que pagar el dinero que nos debe. Doy por sentado que eso se va a cobrar", ha declarado.

"FASE DE TRABAJO EN EL CUATRIPARTITO"

Por otro lado, al ser preguntado si el Gobierno foral estaría dispuesto a refrendar el convenio con el Estado a pesar del desacuerdo de los socios, el vicepresidente de Desarrollo Económico ha remarcado que "estamos en la fase de trabajo en el cuatripartito". "Se nos ha hecho un planteamiento por parte del Ministerio de actuaciones en todo el corredor", ha recordado, para asegurar que el Gobierno foral trabaja en que "haya avances en todo el corredor absolutamente".

Tras recordar que el convenio es "una propuesta concreta para uno de los tramos", Ayerdi ha explicado que como Gobierno "la estamos valorando", ya que un convenio "es un documento importante, un contrato" que hay que estudiar. "En eso estamos, en estos días el Gobierno está haciendo todos los análisis y reflexiones sobre la propuesta que se nos está haciendo", ha subrayado.

Según ha expuesto, "además de eso, vendrá el trabajo dentro del cuatripartito, el comentario, el análisis y el espacio para la valoración política". "Estos días son para esto, hay un nivel de trabajo de análisis técnico, jurídico y económico de la propuesta que se nos hace; y luego hay también un momento de análisis, de valoración y conversación con el cuatripartito que también se va a hacer", ha comentado.

Ha señalado, además, que el Ejecutivo foral "va a seguir pendiente de que en los demás tramos se vayan avanzando cosas", ya que, según ha dicho, "nos interesa mucho que en todo el corredor se vaya moviendo las cosas".