La delegada de la Junta ante el PP: "Ya no confío en un Gobierno que ha faltado tanto a la verdad"

La delegada de la Junta en Almería, Gracia Fernández, ha manifestado sus "dudas" sobre los compromisos adoptados por el Gobierno central para dotar de infraestructuras y ejecutar inversiones en Almería, que ha sido "ninguneada" por los cargos del PP dado que "durante todos estos años no han sido capaces de dotar el presupuesto que se necesitaba en la provincia", mientras que para este ejercicio los fondos que le correspondían "se han destinado a otras comunidades".

"Ya no confío en un Gobierno que ha faltado tanto a la verdad", ha señalado Fernández en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha indicado que "cuando una persona falta tanto a la verdad, cualquier anuncio o promesa no te la crees", sentido en el que se ha distanciado de las afirmaciones de los populares sobre el inicio de obras de Alta Velocidad en 2019 en el Corredor Mediterráneo con Murcia.

Así, ha considerado que durante los últimos ejercicios el Ejecutivo central "no ha cumplido" con su "obligación" de "mantener la cohesión y la equidad territorial" sino que ha dilatado en el tiempo sus actuaciones. "Ahora hay que esperar dos años otra vez para los proyectos", ha apuntado la delegada, quien ha reclamado las inversiones "que nos corresponden como almerienses" así como que se "rectifique" para "dar a nuestra provincia lo que se merece".

Para la delegada del Ejecutivo autonómico, "la estrategia es muy clara" y pasa por "presionar a la Junta" para "desgastar" aunque sea "faltando a la verdad". "Ahora se habla mucho de la posverdad, pero en Andalucía siempre se ha dicho eso de miente que algo queda, porque explicar y explicar cuesta mucho cuando se ha lanzado una mentira, y esa es la estrategia del PP aquí", ha aseverado.

Con ello, ha afeado el "abuso de acusaciones o de excusas" para "distraer" sobre determinadas demandas, como fueron las acusaciones sobre la tramitación de permisos para crear la reserva de tortuga mora vinculada a la línea de AVE en su paso por Cuevas del Almanzora. "El informe se dio en abril --de 2016-- y todavía no sabemos nada", ha destacado Fernández, para quien esta demanda fue una "excusa" de cara a justificar que no se iniciaran las obras.

La delegada, quien ha destacado estos procedimientos "en otros gobiernos de ultraderecha, de derecha y populistas" bajo el objetivo de "intentar distraer de los verdaderamente importante", también ha recordado que fue durante la semana previa a las últimas elecciones generales cuando se exigía al Gobierno andaluz su posicionamiento sobre la actuación a desarrollar en el paso a nivel de El Puche, para la que se ha proyectado su soterramiento y cuya firma del convenio está pendiente en el seno de la sociedad Almería Alta Velocidad.

"Yo sentía una presión sobre lo que había que decir. Se pretendía que se hablaran de esas cosas y no de otras importantes, porque en realidad pretendían distraer con presiones a la Junta", ha valorado Fernández, quien ha criticado el uso de estas "trampas" y "maniobras" especialmente a través de los medios de comunicación, toda vez que ha asegurado que la relación institucional que mantiene con representantes del PP en otras instituciones a nivel local y provincial es "buena" pese a que "nunca" hayan pedido "nada" al Gobierno central.

LOS PGE "NO SON SOCIALES"

La delegada también ha negado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 sean "sociales" como ha defendido el PP pese a que haya "un pequeño incremento en los 10.000 millones de euros que se han visto obligados a incluir para las pensiones". "Si a eso lo llaman presupuestos sociales sería el colmo de los colmos, porque nunca les han preocupado las personas", ha añadido la delegada.

Fernández ha separado así el "discurso" empleado por el PP de la "realidad" defendida por el Gobierno andaluz "apoyado por el PSOE" en cuanto a las políticas sociales, puesto que para la Junta "no es un discurso que se quiera aprovechar en un momento dado", según ha recalcado.

"Si quieren de verdad unos presupuestos para las personas, que lo hagan en la financiación de las comunidades autónomas, puesto que es Andalucía la que tiene que prestar servicios de sanidad y educación", ha dicho la representante de la Junta, quien ha recordado que la institución a la que representa asume "el 80 por ciento" de la financiación de la Ley de Dependencia cuando debería ser "50 por ciento el Gobierno y 50 por ciento la Junta".

Así, ha considerado "ofensivo" que en este momento el PP haga tal calificación de los PGE tras "estos últimos años" en los que se pedían inversiones "para cubrir el colchón que necesitaban los más vulnerables" y en los que se reclamaban planes contra la pobreza infantil, la ausencia del "copago" farmacéutico, la financiación de medicamentos para la Hepatitis C, la subida de pensiones acorde con el IPC, o un plan de empleo para Andalucía.

"¿Ahora me van a venir con que les preocupa las personas? ¿Ahora que dicen que se está saliendo de la crisis? De nuevo es una estrategia para que no se hable de lo más importante, que no han dedicado presupuesto ni a Andalucía ni a Almería", ha sentenciado.