El manifiesto 'MadridNoTeCortes' de apoyo al Ayuntamiento por el "castigo" de Montoro suma más de 7.100 adhesiones

En menos de una semana consigue las firmas, entre ellas las de Garzón, 'Kichi', Nacho Vegas, Juan Diego Botto o Alberto San Juan

El manifiesto '#MadridNoTeCortes' (www.madridnotecortes.com), lanzado el pasado lunes, ha conseguido en menos de una semana más de 7.100 adhesiones en el apoyo al Ejecutivo de Ahora Madrid ante el "castigo" que trata de "imponer" el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por "demostrar que se puede gobernar de otra manera, al servicio de la gente y no de los mercados, los bancos y su deuda".

Entre los firmantes están el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi'; el de A Coruña, Xulio Ferreiro; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; el alcalde de Rivas, Pedro del Cura; los actores Juan Diego Botto y Alberto San Juan; el músico Nacho Vegas; el coordinador federal de IU, Alberto Garzón; el presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos o la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.

"Montoro vuelve a la carga. Regresó la semana pasada para volver a exigir a Madrid un recorte de 238 millones de euros a sus presupuestos", recoge el documento, consultado por Europa Press. Esta medida es "consecuencia de la imposición por parte del Gobierno central de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución Española en 2011, que consagra el pago de la deuda por encima de las necesidades sociales de la ciudadanía".

A partir de ahí, recuerdan, el PP aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que "no permite que los ayuntamientos sean libres y soberanos a la hora de presupuestar sus propios recursos poniendo como límite la regla de gasto, que obliga a dedicar el dinero que supere esa marca en anticipar pago de deuda".

El manifiesto carga contra el principio de Montoro de "primero los bancos y después las personas".

"Pero no vamos a obedecer ante el secuestro de la democracia: mientras que el gobierno de 26 años del PP se dedicó a endeudar esta ciudad con obras y gastos que sólo beneficiaban a sus bolsillos y no al conjunto de los madrileños y madrileñas, en apenas dos años de legislatura el gobierno de Ahora Madrid ha registrado un superávit superior a los mil millones de euros, algo logrado simplemente con un gobierno que antepone los intereses de sus vecinos y vecinas al de las grandes empresas y la mercantilización de la ciudad", defienden.

"No vamos a recortar ni un céntimo de un dinero público que tiene que destinarse a cubrir las necesidades de los barrios y de la gente de Madrid.Vamos a gobernar para la mayoría social y no a imponer los dictados de la Troika, cuyo único objetivo es aplastar todo intento de transformación y justicia social como ya ha pasado en otros países europeos como Grecia", incluye el manifiesto.

El Ayuntamiento "no está poniendo en riesgo la estabilidad del país cuando registra un elevado superávit y reduce deuda", como se detalla en el Plan Económico Financiero (PEF) que ha sido "rechazado" por el PP "aunque no les haya podido dar tiempo a leerlo siquiera". "Súmate a este manifiesto como un primer paso para que Montoro sepa que no estamos dispuestos a perder nuestra soberanía como ciudad", invitan.

"Nos merecemos un Madrid mejor, con más escuelas infantiles municipales, servicios sociales, vivienda pública, centros para mayores y para jóvenes, bibliotecas... Un sinfín de inversiones sociales de las que nos tendremos que despedir si Montoro gana esta batalla", han añadido.

Entre quienes ya han mostrado su apoyo público al manifiesto está el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. Lo ha firmado "contra el chantaje de Montoro al Ayuntamiento de Madrid" porque "hay alternativa y les duele".

Twitter también ha sido la vía elegida por concejales de Ahora Madrid para mostrar su oposición a los recortes. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha defendido que "hay alternativa a sus políticas antisociales de recorte" y que por eso les atacan.

La edil Rommy Arce pide que se firme el manifiesto para que los ayuntamientos sean "libres y soberanos" y poner fin al "secuestro de la democracia", su compañero Mauricio Valiente reivindica las inversiones sociales en los barrios mientras que Pablo Carmona exige ayuntamientos autónomos y soberanos en materia presupuestaria. Ganemos Madrid clama a favor de los ayuntamientos libres, con "sus vecinas y vecinos por encima de Montoro".