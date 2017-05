La oposición critica el retraso de la eliminación del DUA a las compras de menos de 150 euros

Etiquetas

La oposición parlamentaria ha arremetido hoy miércoles contra la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, por el retraso --más de un año-- de la exención fiscal libre de aduana en Canarias para el comercio electrónico en aquellos productos cuyo valor no supere los 150 euros, medida que no entrará en vigor hasta tanto no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE).