El simulador del impuesto de Sucesiones de la Junta recibe en un mes 123.000 visitas

El simulador 'online' puesto en marcha por la Junta de Andalucía para el cálculo del Impuesto de Sucesiones ha recibido en un mes en torno a 123.000 visitas, según ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

En una entrevista con Europa Press, Montero ha resaltado que estos datos demuestran que la iniciativa, disponible en www.simuladorimpuestosucesiones.es, tiene "una gran utilidad", a pesar de que "a algunas formaciones políticas les ha molestado que se pongan en servicio estas herramientas al servicio de los ciudadanos".

"Esto habla por sí mismo de la utilidad de la herramienta y del interés que hay sobre ella, y de la falsa alarma generada en el ámbito de la opinión pública a propósito de este impuesto", ha resaltado.

Montero considera "un despropósito que ahora nos dediquemos todos a demonizar todas las figuras fiscales y traslademos que la fiscalidad es un elemento que no tiene una utilidad; eso es un disparate en términos democráticos y en términos de redistribución de la riqueza, pues los impuestos son el único instrumento real que permite la redistribución de la riqueza".

Este simulador se trata de un servicio público para que los interesados puedan planificar o conocer, con antelación a recibir una herencia, cuál será la cuota hipotética de la liquidación del Impuesto a la que tendrán que hacer frente.

Por otro lado, Montero ha lamentado que el grupo de expertos establecido a nivel nacional "aún no ha comenzado a hablar de las figuras fiscales y del modelo de financiación", y ha criticado la "falta de responsabilidad del PP", insistiendo en la necesidad de armonización de las figuras fiscales como Sucesiones para "evitar las asimetrías que en estos momentos se están produciendo".

Ha asegurado que "todas las comunidades autónomas están en esa misma dirección, la posición va a ser unánime", apuntando que "no sabemos qué hará Madrid en esta materia, pero se puede quedar sola defendiendo que no haya armonización fiscal".

"No es lógico que hay quien intente desprestigiar algunas de las figuras impositivas y por otra parte esté intentando trasladar la responsabilidad y la culpa a las comunidades autónomas como responsables de figuras fiscales que han sido cedidas en un modelo de financiación, cuando si nos hubieran preguntado a todos, hubiéramos preferido que nos trasladaran recursos en vez de capacidad normativa", asevera la consejera, quien añade que "además la capacidad normativa que se nos traslada se hace con deslealtad por algunas comunidades autónomas, del Gobierno y de la oposición del PP".

Por ello reclama que en el nuevo modelo "haya una autonomía fiscal con suficiencia de recursos y con armonización".

Montero alerta de que no se puede hacer una autonomía fiscal si no hay garantía de que hay servicios públicos fundamentales que estén dados por el modelo. "Es evidente que en la autonomía fiscal, si no hay suficiencia de recursos, ello obliga a que las comunidades con menos recursos tengan que incrementar el esfuerzo fiscal sobre comunidades con mayor volumen de recursos, y eso es una injusticia y algo asimétrico y sobre todo cuando ya hay algunas comunidades a las que esa suficiencia les permite eliminar un impuesto que antes era cedido, pues eso deja al resto de comunidades autónomas en fuera de juego, fuera del marco que nos hemos dado para que entre todos podamos financiar los servicios públicos".

"Si hay una comunidad autónoma que no necesita ejercer esa capacidad normativa es porque los recursos que les da ese modelo son recursos muy cuantiosos que son necesario revisar", ha añadido.

SALIDA AL MERCADO

Por otro lado, preguntada por si la Junta descarta salir a los mercados como forma de financiación y así evitar tener que recurrir a instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la consejera ha precisado que desde Andalucía "seguimos haciendo prospecciones de mercado para ver si se reúnen las condiciones adecuadas para que podamos emitir deuda sin necesidad de tener que recurrir al FLA".

Por ello, insiste en que no descarta esa salida al mercado y sigue haciendo prospecciones de mercado. "Esa posibilidad no la vamos a desdeñar pero necesitamos que el mercado financiero funcione de manera eficiente para que las comunidades puedan emitir", ha añadido.

La consejera ha recordado que las propias agencias de calificación "están calificando muy bien y poniendo en valor los esfuerzos que han hecho gran parte de las comunidades autónomas, y sobre todo algunas que han bajado de forma muy notable el objetivo de déficit y empiezan a tener unos valores en el mercado similares a los que teníamos previos al procedimiento de déficit excesivo".

SEGURIDAD SOCIAL

Montero ha lamentado la escasa apuesta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en materia de empleo dirigido a las comunidades autónomas y ha advertido de la situación de la Seguridad Social donde "el Gobierno ha autorizado un endeudamiento máximo de 10.192 millones solo para Seguridad Social ", lo cual pone de manifiesto que "el fondo de reserva no le va permitir hacer frente a esa cantidad durante este año y el problema grave es que el empleo que se está generando no consigue cotizar lo suficiente para recuperar el poder de la Seguridad Social".

Lamenta que el Gobierno "no coge el toro por los cuernos" en este asunto, por lo que insiste en que "es urgente que el Pacto de Toledo empiece a dar soluciones reales ya al problema de la Seguridad Social ", algo que "no se va a resolver con más endeudamiento".

Recuerda que los expertos "piden o que se revise la arquitectura sobre la que se sustenta las bonificaciones empresariales o ver de qué manera se complementa el paquete de Seguridad Social a través de los PGE" toda vez que "el fondo de reserva se está agotando".