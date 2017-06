La enmienda de totalidad de IU a la modificación del impuesto de sucesiones no logra el apoyo del parlamento

Etiquetas

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, no ha logrado este viernes el respaldo del resto de grupos de la Junta General del Principado de Asturias para devolver al Gobierno asturiano la modificación del impuesto de sucesiones pactada entre el PSOE y el PP para sacar adelante los presupuestos de 2017 que entró en vigor el pasado 1 de junio. Izquierda Unida se ha quedado solo en la defensa de su enmienda, mientras que Podemos se ha abstenido y el resto de grupos han votado en contra.

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, ha defendido la modificación en el marco del acuerdo presupuestario con el Partido Popular, y ha recordado que antes del pacto el Principado ya estaba estudiando cómo "mejorar y actualizar" un tributo de 30 años de antigüedad. Sin dejar de defender y reivindicar el tributo, Carcedo ha argumentado que se ha modificado el impuesto con el objetivo de mejorar la fiscalidad de las herencias en línea directa elevando el mínimo exento en línea directa hasta los 300.000 euros y con nuevos beneficios en sucesiones y donaciones.

Por su parte, el portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, ha afirmado que el Impuesto de Sucesiones es "el más justo y con mayor justificación dentro de los abanicos fiscales de las economías desarrolladas", ya que las herencias "constituyen una de las principales causas de las actuales desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza

Con este acuerdo, Llamazares entiende que el PSOE ha "abdicado al cambio político" mandatado por los ciudadanos en las elecciones regionales, que dibujaron una mayoría de izquierdas en la Junta General. El PSOE, ha dicho, "lejos de responder" ha logrado un presupuesto pactado con la derecha "talando" un impuesto que afectaba al 4 por ciento de los herederos para que ahora afecte al 1 por ciento.

De este modo, ha criticado el portavoz de IU, el Ejecutivo autonómico "convierte un impuesto fundamental de la democracia social en un impuesto irrelevante y marginal".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, ha criticado la propuesta de IU y ha planteado la necesidad de luchar contra el fraude fiscal para que las clases medias y trabajadoras no sean las "paganinis" de este impuesto. En este punto, ha explicado que las grandes fortunas tienen "toda la vida" para estudiar cómo no pagar el impuesto mediante el fraude fiscal. "Hay que liberar a los que están pagando y no deben pagar y controlar más a las grandes fortunas", ha insistido.

Desde Foro Asturias, su portavoz Cristina Coto ha rechazado apoyar la iniciativa de IU al ser "lo contrario" de lo que defiende su partido. Con una exposición de motivos "demencial y falsa", Coto ha rechazado el impuesto "confiscatorio" por ser "el más injusto que existe", contradiciendo así el planteamiento de IU.

El diputado de Podemos Asturies Enrique López ha afirmado que, si bien su grupo respeta las protestas de quienes "ven peligrar sus herencias", rechaza su "instrumentalización por quienes impulsan políticas de austeridad y quienes llevan la deuda a niveles históricos fruto de la corrupción", en alusión al PP.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz Mercedes Fernández. se ha mostrado especialmente crítica con la ausencia del presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, durante el debate parlamentario. Desde las bancadas de Foro y Podemos también criticaron su ausencia, y la líder del PP ha calificado de "inadecuado e impropio" que la silla del dirigente autonómico "esté vacía".

Sobre la reforma de sucesiones, Fernández ha celebrado que se haya aprobado junto con el presupuesto autonómico, y ha criticado la iniciativa de IU. "Llamazares quiere seguir exprimiendo a los asturianos, que sigan penando con un impuesto de sucesiones y un error de salto en el que estuvieron muchos años", ha criticado.

Por su parte, la diputada del PSOE Margarita Vega ha defendido el tributo por "útil y necesario" para una función reguladora y redistribuidora y ha criticado la iniciativa de Izquierda Unida por ser "un pelín desproporcionada" al pedir la devolución al Gobierno de la modificación del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de tercera modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/2014, de 22 de octubre.